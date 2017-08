Mamy pierwsze zgłoszenia w plebiscycie POCHWAL SIĘ SWOIM ZWIERZAKIEM !

Napłynęły do nas już pierwsze zgłoszenia w plebiscycie POCHWAL SIĘ SWOIM ZWIERZAKIEM! Jedno z nich publikujemy poniżej i zachęcamy do nadsyłania zdjęć Waszych zwierzaków! Oprócz wyróżnienia w postaci publikacji wszystkich nadesłanych zdjęć na portalu www.nowagazeta.pl oraz wybranych w gazecie, do wygrania są atrakcyjne nagrody.

BASTER, 4 lata

Witam, przedstawiam wam mojego kochanego psiaka. Nazywa się Baster, ma 4 lata. Kupiliśmy go jak miał 9 miesięcy z hodowli, gdzie był bardzo zaniedbany, brudny i wystraszony. Biorąc go pierwszy raz na ręce, od razu zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia. Baster miał przepuchlinę… wzięliśmy go od razu do weterynarza, zaszczepiliśmy, odrobaczyliśmy a po miesiącu przebył operację. Jest bardzo potulnym kochanym psiakiem, uwielbia spać, bawić się z naszym synkiem i może to nie do uwierzenia, ale ogląda telewizję. Jest dla nas bardzo ważny i kochany. Cieszymy się, że mogliśmy go kupić i że nam się trafił 😉

WEŹ UDZIAŁ W NASZYM PLEBISCYCIE:

Przyślij nam jedno zdjęcie swojego pupila wraz z podpisem (jak się nazywa i ile ma lat). Jeśli chcesz zwiększyć szanse na wygraną czworonoga, do podstawowych informacji dodaj krótki opis – historię tego, jak do Was trafił, co lubi robić, jaki jest jego ulubiony smakołyk (opis na maksymalnie około 700-800 znaków będzie dodatkowo punktowany).

Zdjęcia oceni jury, składające się z przedstawicieli redakcji. Jury wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach: pies, kot oraz inny zwierzak.

W II etapie plebiscytu, najbardziej wyjątkowego zwierzaka wybiorą również nasi Czytelnicy. Będzie to możliwe poprzez wysłanie sms-a lub drukowanego na łamach gazety kuponu na wybranego pupila. Szczegóły dotyczące II etapu plebiscytu przedstawimy po zakończeniu prezentacji wszystkich zgłoszonych zwierzaków.

Wszystkie nadesłane zdjęcia zwierzaków będziemy publikować na portalu w ciągu najbliższych tygodni. Natomiast najciekawsze, wybrane przez jury zdjęcia, zostaną opublikowane na łamach gazety.

Finał konkursu przewidujemy w październiku, jednak wszystko zależy od tego, ile zdjęć pupili do nas napłynie. Wówczas ogłosimy zwycięzców wybranych zarówno przez jurorów, jak i Czytelników.

Dla zwycięzców przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody. Nagrodę otrzyma również właściciel zwierzaka, który uzyska największą liczbę głosów Czytelników (sms-ów i kuponów).

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 30 WRZEŚNIA.

Do mailowego zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia oraz miejscem zamieszkania, wysłanego na adres: zwierzaki@nowagazeta.pl, prosimy dołączyć oświadczenie:

„Oświadczam, że zdjęcie jest mojego autorstwa i że nie narusza ono wizerunków ani praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na jego nieodpłatną publikację w tygodniku „NOWa gazeta trzebnicka”, na stronie internetowej „www.nowagazeta.pl” oraz profilu facebookowym gazety.