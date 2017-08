Letnia zmora – komary

Komary są prawdziwą zmorą letnich, ciepłych dni. Swędzenie, pieczenie, charakterystyczny wydawany przez nie odgłos. Są to najpewniej jedne z najbardziej uciążliwych owadów, które skutecznie mogą popsuć wakacyjny nastrój. Jak walczyć z nimi walczyć? Co stosować, by się przed nimi uchronić?



Na świecie żyje blisko kilka tysięcy odmian komarów, z czego w Polsce obecnych jest tylko 47 gatunków. Nie wszystkie też żerują na człowieku, niektóre żywią się np. tylko krwią ptaków. W dodatku, jak przekonują naukowcy, naszej krwi potrzebują tylko komarzyce, by zapewnić wartościowe białko jajom, które zamierzają złożyć. Marna to jednak pociecha.

Walka z komarami jest jednym z największych wyzwań, z jakim zmagają się laboratoria naukowe na świecie. Komary przenoszą wiele groźnych chorób. Co roku na świecie umiera dwa miliony osób zarażonych przez komary malarią i milion zakażonych innymi groźnymi chorobami, np. dengą czy gorączka zachodniego Nilu. W Polsce zanotowano dotychczas sporadyczne przypadki przenoszenia przez komary groźnych chorób, przede wszystkim boreliozy i zapalenia opon mózgowych.

Obecnie w aptekach i sklepach dostępnych jest mnóstwo środków, które pomagają w walce z komarami.

Jeśli nie chcemy, by komary przeszkadzały nam w wieczornym spotkaniu w ogrodzie, możemy w pobliżu miejsca w którym siedzimy zapalić specjalne świece czy kadzidełka odstraszające owady. Najlepiej takie, które mają zapach rozmarynu czy lawendy. Dobrym rozwiązaniem jest również ustawienie donic z kwiatami, których zapach odstrasza komary, to Plectranthus, czyli tzw. komarzyca, kocimiętka lub maciejka. Zapachy tych roślin skutecznie odstraszają komary.

Możemy też postawić na spraye, którymi spryskujemy ciało i ubrania, albo specjalne opaski silikonowe zawierające olejki eteryczne. W domowym zaciszu można zainwestować w specjalne urządzenia, które po włączeniu do prądu emitują ultradźwięki drażniące i odstraszające komary. Jeśli nie chcemy, by komary wlatywał nam do domu wieczorem, to dobrym rozwiązaniem są siatki do okien lub moskitiery.