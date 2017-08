Kredyt gotówkowy czy pożyczka prywatna?

Które rozwiązanie jest korzystniejsze?

Gdy nasze potrzeby finansowe przewyższają aktualne możliwości, zastanawiamy się nad tym, jak podreperować domowy budżet. Z częścią wydatków możemy się co prawda wstrzymać, jednak zdarzają się sytuacje, w których dodatkowe środki są niezbędne – na przykład wtedy, kiedy wymienić musimy niesprawny sprzęt gospodarstwa domowego. Pożyczyć pieniądze od rodziny? Skorzystać z usług firmy pożyczkowej? Zaciągnąć kredyt gotówkowy w banku? Na które z tych rozwiązań warto się zdecydować?

Czym jest pożyczka prywatna?

Pożyczka prywatna to rozwiązanie dla osób, które nie chcą wiązać się ani z bankami, ani z pozabankowymi firmami pożyczkowymi. Z jednej strony może być to zaciągnięcie długu u rodziny lub znajomych, które doprowadzić może – w przypadku niemożności spłaty – do pogorszenia stanu relacji interpersonalnych. Plusem jest fakt, iż bardzo często takie pożyczki nie są oprocentowane, więc będziemy musieli oddać dokładnie tyle, ile otrzymaliśmy. Z drugiej strony – dzięki rozmaitym portalom – pieniądze możemy pożyczyć także od osoby zupełnie obcej, z którą podpiszemy umowę. Wynegocjujemy oprocentowanie środków, warunki zabezpieczenia, jeśli dojdzie do nieterminowej spłaty, a także kwotę – często wyższą niż ta, którą pożyczyć moglibyśmy w banku lub firmie pożyczkowej. Nasza zdolność kredytowa nie zostanie sprawdzona, a środki do dyspozycji otrzymamy bardzo szybko.

Wszelkie problemy będziemy jednak rozwiązywać w oparciu o Kodeks Cywilny – nie będzie nas ochraniać ani Prawo Bankowe, ani ustawa o kredycie konsumenckim, ani nawet tzw. ustawa antylichwiarska.

Czy kredyt gotówkowy się opłaca?

Inaczej jest w przypadku kredytu gotówkowego, udzielanego przez banki oraz inne, upoważnione instytucje (np. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe). Kredytobiorca liczyć może na wiele regulacji prawnych, które nakładają na kredytodawcę m.in. szerokie obowiązki informacyjne, dotyczące wszystkich parametrów zaciąganego zobowiązania.

Taki kredyt możemy dostać również szybko – formalności są zwykle maksymalnie ograniczone (bank sprawdzi naszą tożsamość oraz zdolność kredytową), a sam wniosek będziemy mogli złożyć przez Internet, telefonicznie czy w oddziale banku. Decyzja zapaść może w kilkanaście minut. Wysokość uzyskanych środków będzie zależna od naszej zdolności do spłaty zobowiązania (sięgnąć może nawet dwudziestokrotności naszych zarobków), a okres spłaty – w zależności od sumy kredytu – będzie liczyć minimalnie trzy miesiące, a maksymalnie – aż dziesięć lat.

Jak wybrać kredyt gotówkowy dla siebie?

Pewniejszym – i lepiej uregulowanym prawnie – rozwiązaniem jest zatem kredyt gotówkowy. Oferta banków w tym zakresie jest szeroka. Warto ją najpierw starannie przeanalizować, w czym pomóc może open.pl: wyszukiwarka i porównywarka kredytów gotówkowych. Dzięki niej sprawdzimy, który bank może nam zaproponować najkorzystniejszy produkt, tak pod względem oprocentowania, jak i kosztów dodatkowych.

