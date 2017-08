Kiedy ośrodek odzyska blask?

Na ten remont mieszkańcy Obornik Śląskich czekali kilkadziesiąt lat. Właśnie teraz trwa rewitalizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śl. Za niedługo obie hale sportowe będą nowoczesne, energooszczędne, a przede wszystkim przyjazne mieszkańcom.

W OSiR-ze powstanie także fitness dla pań. O remoncie, imprezach organizowanych w ośrodku, utrudnieniach i terminach rozmawiamy z dyrektor Aleksandrą Durkalec – Rzepką.



Przypomnijmy, że remont OSiR-u rozpoczął się już w zeszłym roku. Gmina do wiosny tego roku czekała na potwierdzenie, czy dostanie dofinansowanie na drugi etap – na termomodernizację. Środki zostały przyznane, trzeba było wyłonić wykonawców i ułożyć harmonogram prac.

NOWa: – Na jakim etapie są remonty, co już zostało zrobione?

Aleksandra Durkalec – Rzepka: – Prace remontowe, po wykonaniu większości robót na zapleczu sanitarno – szatniowym , zostały wstrzymane do czasu wykonania remontu z zakresu termomodernizacji.

NOWa: – Kiedy rozpocznie się kolejny etap remontu – termomodernizacji?

A.D.-R.: – Gmina wyłoniła wykonawców robót termomodernizacyjnych z zakresu dachu, elewacji, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i wymiany oświetlenia wewnętrznego. Umowy zostaną podpisane w tym tygodniu – 16.08. Niestety nie wyłoniono wykonawcy wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, kolejny przetarg został już ogłoszony. Brak wykonawcy wymiany stolarki może negatywnie wpłynąć na termin zakończenia docieplenia elewacji.

NOWa: – Czy już ustalono szczegóły i harmonogram prac?

A.D.-R.: – Szczegóły prac są określone w dokumentacji projektowej, natomiast harmonogram zostanie uzgodniony po wprowadzeniu wykonawców na plac budowy, zależy on przede wszystkim od terminów dostaw materiałów i dostępności pomieszczeń. Prace rozpoczną się niezwłocznie po uzgodnieniu harmonogramów robót, priorytetem będą prace na dużej sali sportowej z uwagi na kontynuację prac remontowych, które zostały wstrzymane.

NOWa: – Jak obecnie wygląda praca OSiR-u w czasie remontu. Przyjeżdżają grupy – jak to wszystko daje się pogodzić?

A.D.-R.: – Prace remontowe obiektu, ze względu na decyzję o termomodernizacji, którą otrzymała gmina w ostatnie dni miesiąca maja – zostały wstrzymane. Od miesiąca czerwca trwają w Wydziale Inwestycji prace nad przygotowaniem przetargów oraz wyłonieniem wykonawców robót w ramach termomodernizacji. W miesiące wakacyjne nie przeprowadzono żadnych robót. Nasi goście nie byli więc narażeni na dodatkowe stresy. Korzystano z dużej hali, która czeka na naprawę dachu oraz z częściowo wyremontowanej małej hali. Klienci korzystali z siłowni – utrudnieniem było korzystanie z WC w części noclegowej oraz z sali konferencyjnej. Sen z powiek spędza nam konieczność natychmiastowej naprawy dachu nad halą oraz częścią noclegową. Każda ulewa to ogromny stres i obawa o to, że znowu poniesiemy straty z powodu zalania pokoi oraz korytarzy. Tak też stało się w godzinach nocnych z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, zalane zostały sufity, ściany i korytarze w 60 % pomieszczeń. Jak to młodzież mówi potocznie „Aż strach się bać” – o to co aura przyniesie w następne dnie i noce.

NOWa: – Jak będzie wyglądała praca Ośrodka od września, kiedy rozpocznie się rok szkolny. Czy zajęcia będą odbywały się w innych lokalizacjach. Z ośrodka korzystają dzieci i dorośli.

A.D.-R.: – Zwyczajowo, do dnia 15 września przyjmowaliśmy podania o rezerwację hal sportowych. W chwili obecnej podajemy wszystkim informację, iż w miesiącach wrzesień – grudzień zajęcia są odwołane – ze względu na termomodernizację oraz dokończenie rozpoczętego 3 października 2016 roku – remontu. Jeśli będzie taka możliwość część pracowników wykorzysta urlopy. Po odejściu na emeryturę (w/g nowych przepisów) dwóch osób oraz jednej przebywającej na chorobowym, pozostanie mi tylko 2 konserwatorów – i to właśnie oni będą musieli nadzorować i przygotowywać poszczególne pomieszczenia do użytkowania.

NOWa: Zapowiadała pani, że w ośrodku powstanie strefa tylko dla kobiet. Kiedy będzie można z niej korzystać?

A.D.-R.: – Marzymy o uruchomieniu sali fitness dla Pań. W ramach Stowarzyszenia Kultury Fizycznej złożyliśmy projekt do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 60 tys. zł, w ramach którego mieliśmy wyremontować pomieszczenie oraz zakupić wyposażenie sali. Chcielibyśmy, aby nasze Panie mogły poćwiczyć pod opieką wykwalifikowanego instruktora, wypić herbatkę i porozmawiać z przyjaciółkami. W tym czasie ich pociechami, w specjalnie przygotowanym i wyposażonym pokoju, zajmie się opiekunka. Pomieszczenie fitness ma być funkcjonalne, piękne i przytulne. Niestety projektu tego w bieżącym roku nie uda się nam zrealizować, ze względu na brak środków finansowych. Projekt wymagał dofinansowania 30 tys. zł, których brak w budżecie ośrodka. Mamy nadzieję, iż w 2018 roku – spełnimy wreszcie swoje marzenie o profesjonalnej sali fitness dla wszystkich naszych Pań.

NOWa: – Jakie imprezy ze względu na remont zostaną przełożone i gdzie się odbędą? Jakie wydarzenia w najbliższym czasie będzie organizował lub współorganizował OSiR?

A.D.-R.: – Ze względu na remont i termomodernizację, dwie nasze sztandarowe imprezy, jesteśmy zmuszeni przenieść do Hali Gimnazjum w Obornikach Śl. Tak więc dzięki życzliwości Pana Burmistrza oraz Pani Dyrektor Gimnazjum, odbędą się tam: Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej „Sprawni Razem” dnia 30 września 2017 roku oraz V turniej Judo dla dzieci „Okami cup” dnia 1 października 2017. W chwili obecnej przygotowujemy blok imprez sportowych na Dożynki Gminne w Urazie. Po raz pierwszy w naszej gminie odbędzie się 10 września na Placu Targowym, Ogólnopolska Wystawa Psów Rasowych. Organizatorem wystawy jest Związek Kynologiczny z siedzibą w Milówce, a współorganizatorem gmina Oborniki Śl. i Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mamy nadzieję, iż impreza ta na stałe wpisze się w nasz kalendarz imprez, a sukces organizacyjny pozwoli nam na realizację wystaw międzynarodowych.