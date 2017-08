Jesteś na rencie i myślisz o przejściu na emeryturę? Sprawdź, czy jest to dla ciebie korzystne

Nie dla każdego rencisty złożenie wniosku o zamianę renty na emeryturę jest korzystne. Dlatego apelujemy o to żeby osoby, które są na rencie z tytułu niezdolności do pracy przyznanej im do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego lub na stałe i zastanawiają się czy przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku, który je do tego uprawnia – najpierw odwiedziły doradcę emerytalnego.

Doradca sprawdzi, czy wysokość emerytury nie będzie niższa od renty. To ważne, gdyż w tym szczególnym przypadku nie działa zasada korzyści i jeśli wnioskowana emerytura będzie niższa od renty, to w takiej wysokości będzie wypłacana.

Zwykle ZUS wypłaca korzystniejsze, czyli wyższe świadczenie. W przypadku rencistów jest mały haczyk, dlatego warto sprawdzić żeby potem nie żałować, że złożenie wniosku o emeryturę za skutkowało obniżeniem kwoty wypłacanej, co miesiąc przez ZUS.

Doradca emerytalny wyposażony w specjalny kalkulator emerytalny zrobi symulację i poda prognozowaną wysokość emerytury. Dzięki temu rencista będzie mógł porównać wysokości kwot i zdecydować czy składać wniosek o emeryturę, czy poczekać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. Gdy zdecyduje się poczekać (w tym czasie oczywiście nadal otrzymuje swoją rentę) wtedy po osiągnięciu tego wieku, nie musi robić nic gdyż ZUS przyzna mu emeryturę z urzędu. Wysokość tej emerytury na pewno nie będzie niższa od pobieranej renty nawet gdyby z wyliczeń wynikała mniej korzystna kwota.

– Jeszcze raz podkreślam, że warunek jest jeden. Jeśli rencista chce mieć wyższe świadczenie musi poczekać na przyznanie mu emerytury „z urzędu” zamiast samemu składać wniosek do ZUS – zastrzega Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeśli jednak ktoś taki wniosek już złożył to ma 30 dni na jego wycofanie i cierpliwe oczekiwanie na zamianę renty na emeryturę, co ZUS zrobi momencie osiągnięcia wymaganego wieku emerytalnego – zapewnia rzeczniczka.

Podsumowując: Gwarancja wypłaty świadczenia korzystniejszego – przy przejściu z renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę – jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy takiej zmiany automatycznie (z urzędu) dokonuje sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czyli jeżeli ZUS w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przenosi daną osobę z renty na emeryturę to w przypadku, gdyby renta okazała się świadczeniem korzystniejszym to emerytura będzie wypłacana właśnie w wysokości renty. Jeżeli natomiast, w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października tego roku, ktokolwiek z rencistów zdecyduje się samodzielnie wystąpić o emeryturę i po wyliczeniu przez ZUS okaże się ona mniej korzystna niż renta, to w ciągu 30 dni od wydania decyzji przez ZUS, powinien wycofać wniosek o emeryturę. W innym przypadku ZUS wypłaci świadczenie, o które dana osoba wnioskowała, czyli emeryturę. Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie z urzędu, od 1 października, przyznawał emeryturę tym rencistom, których renta okresowa wygaśnie lub jeżeli będąc na rencie osiągną obowiązujący ich dziś podwyższony wiek emerytalny.