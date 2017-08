Jak poradzić sobie z upałem?

Warto wiedzieć, że wysoka temperatura może być groźna i odpowiednio trzeba się do żaru z nieba przygotować.

W czasie upałów należy pić więcej płynów, najlepiej wodę niegazowaną, natomiast osoby starsze i przewlekle chore powinny unikać żaru słonecznego i zdecydowanie nie wychodzić z domu. W czasie upałów osoby starsze mogą wyjść na zewnątrz, np. żeby zrobić zakupy, ale jedynie rano lub wieczorem, kiedy jest chłodniej. Wychodzenie na zewnątrz podczas upałów może doprowadzić do odwodnienia organizmu i zaburzeń elektrolitowych. Najlepiej w upalne dni zasłonić okna ciemnymi roletami. Wietrzyć mieszkania powinniśmy rano, a spacery zostawić na godziny po zachodzie słońca, a przede wszystkim unikać ekspozycji na słońce w godzinach między 13 a 17.

Specjaliści zalecają w czasie upałów picie dużej ilość płynów, najlepiej wody niegazowanej. Osoby dorosłe codziennie powinny wypić co najmniej 1,5 l napojów, a osoby starsze nawet więcej – ok. 2 litrów. Nie ma jednak oficjalnych zaleceń, które dokładnie określają, o ile więcej należy pić w czasie upałów. W takich warunkach organizm traci więcej wody przez skórę i przez płuca. W ciepłym i suchym klimacie ilości wody wydalane z potem mogą dochodzić nawet do kilku litrów dziennie. Straty te muszą być na bieżąco uzupełniane. Dlatego wtedy szczególnie należy pamiętać o regularnym i częstym piciu. Co ważne trzeba więc pić także wtedy, kiedy nie odczuwa się pragnienia.

Wskazane jest również noszenie chroniącego przed słońcem nakrycia głowy, np. kapelusza, a spacery powinny być krótkie. Gdy poczujemy zawroty głowy, mdłości, osłabienie czy przyspieszony rytm serca, może to oznaczać, że to właśnie udar. Należy wtedy położyć się w zacienionym miejscu i wykonać zimne okłady. Gdy dojdzie do utraty przytomności, koniecznie trzeba wezwać pogotowie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że aby bezpiecznie przetrwać upały, należy ograniczyć również przebywanie w pełnym słońcu, nie wychodzić, jeśli nie ma takiej potrzeby, z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm.