iPhone 7 czy iPhone 7 Plus – jaki wybrać?

Zastanawiasz się który model iPhone’a wybrać dla siebie? Sprawdź poszczególne parametry i porównaj go z najnowszą wersją Plus, aby wiedzieć na co zwracać uwagę.

Różnice, które mają znaczenie

Na pierwszy rzut oka można przypuścić, że model iPhone 7 i iPhone 7 Plus niczym się nie różnią. Gama kolorów obudowy, pamięć, a nawet zastosowany wyświetlacz są takie same. Jednak wersja Plus ma większą przekątną ekranu, która wynosi aż 5,5 cala. Natomiast wersja standardowa to tylko 4,7 cala, która dla wymagających może okazać się niewystarczająca.

Zwiększona została także rozdzielczość ekranu z 1334 x 750 pikseli na 1920 x 1080 pikseli, dzięki czemu o wiele łatwiej oglądać obrazy, przeglądać ulubione zdjęcia czy odtwarzać video. Wersja Plus to także dwa aparaty 12 MP z szerokokątnym obiektywem i teleobiektywem, który umożliwia tworzenie wyraźnych zdjęć i nagrań z dalekich odległości. W wersji podstawowej użytkownik ma do dyspozycji tylko aparat 12 MP i cyfrowy zoom 5 x. Nowsza wersja to większe możliwości zbliżenia obiektu, dzięki lepszemu cyfrowemu zoomowi oraz dłuższy czas rozmów z bliskimi (nawet do 21 godzin).

Który model wybrać?

Podjęcie decyzji o zakupie warto uzależnić od kilku istotnych czynników takich jak: częstotliwość korzystania z telefonu, waga urządzenia, dodatkowe funkcje, na których Ci zależy, jakość aparatu, procesor, wytrzymałość baterii, rodzaj akumulatora i jego moc, dodatkowe aplikacje. iPhone 7 Plus wyposażony został w dwa aparaty o rozdzielczości 12 megapikseli, dzięki temu odwzorowanie nawet najdrobniejszych szczegółów na zdjęciu czy video jest bardzo wyraźne. Natomiast iPhone 7 posiada nowy i wydajny procesor Apple A10 Fusion, który łączy dwa rdzenie ze sobą i czyni go bardzo energooszczędnym w stosunku do poprzednich wersji smartfona. Wersja Plus ma jednak wydłużony czas czuwania, który wynosi nawet do 16 dni. W porównaniu z modelem 7 jest to aż 6 h różnicy. Ponadto model iPhone’a Plus umożliwia korzystanie z sieci przez 13 godzin, a więc godzinę dłużej niż standardowa wersja smartfona. O godzinę wydłużony został także czas oglądania video, który wynosi do 14 godzin. Natomiast bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku w iPhonie Plus to aż 60 godzin. Różnica w modelu iPhone 7 jest więc kolosalna, bo wynosi 20 godzin. Aby wybrać naprawdę dobrze – wystarczy porównać modele iPhone’a 7 i wersji Plus oraz sprecyzować własne oczekiwania względem urządzenia, a także dokładnie zapoznać się ze szczegółowymi parametrami obu modeli.

iPhony 7 są dostępne w sklepie iSpot na stronie https://ispot.pl/iphone-iphone-7

SPONSOROWANE