Filtry do wody pitnej – czy to ma sens?

Jako, że jakość wody kranowej pozostawia często wiele do życzenia, a jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, coraz więcej osób decyduje się na filtry do wody pitnej. Wiele mówi się o tym, że dzięki filtrowaniu nie tylko dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie, ale także poprawiamy walory smakowe spożywanych napojów i potraw. Czy rzeczywiście warto zainwestować w domowe dzbanki do z filtrami? Czego się po nich spodziewać?

To warto wiedzieć na temat dzbanków z filtrami do wody pitnej

Boisz się spożywać nieprzegotowaną wodę bezpośrednio z kranu? Nic dziwnego, ale można łatwo rozwiązać ten problem. Wystarczy zainwestować w dobrej jakości dzbanki filtrujące. Dzięki temu możemy cieszyć się świeżą i przefiltrowaną wodą wodociągową, którą śmiało można zaspokoić pragnienie. Mogą sięgać po nią zarówno dorośli, jak i dzieci. Na korzyść tego typu dzbanków przemawia stosunkowo niska cena i łatwa dostępność. Ceny uzależnione są od modelu i producenta, jednakże nie ma problemu z zakupem dzbanka w przedziale cenowym już od 10 do 15 złotych.

Pamiętajmy też o tym, że nie jest to produkt jednorazowy, a za taką cenę często kupujemy w plastikowej butelce napój słodzony rafinowanym cukrem czy aspartanem. Dzbanki filtrujące są natomiast wykonane z atestowanych tworzyw sztucznych, czyli wolne są one niebezpiecznych dla naszego zdrowia związków chemicznych typu bisfenole. Przykładem są bardzo popularne dzbanki filtrujące Dafi, które posiadają atest PZH, Certyfikat LGA i Certyfikat Instytutu Standardów Izraela oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

Czy woda filtrowana jest rzeczywiście zdrowsza?

Podczas procesu filtracji wody kranowej zostaje ona oczyszczona z substancji odpowiedzialnych za pogorszenie jej smaku, zapachu i barwy. Dodatkowo zostaje usunięty nadmiar wodorowęglanu wapnia i magnezu, które przyczyniają się do powstawania kamienia kotłowego. Jeśli zatem nie uśmiecha Ci się picie wody z kamieniem, co jest szczególnie kłopotliwe w przypadku twardej wody wodociągowej, to z całą pewnością warto rozważyć zakup dzbanka z filtrami do wody pitnej.

Za niewielkie pieniądze możemy cieszyć się wodą, która jakością dorównuje wodzie mineralnej, a czasem nawet ją przewyższa. Na co jeszcze możemy liczyć? Z całą pewnością na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu i smaku chloru oraz wszelkich zanieczyszczeń wytrącanych z instalacji wodociągowych. Dzięki dzbankom filtrującym możliwe jest podniesienie jakości swojego życia, a smak kawy czy zupy nabiera zupełnie innego wymiaru.

SPONSOROWANE