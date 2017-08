Borówek Wielki

Borówek, wieś w gminie Prusice zlokalizowana na obrzeżach Skokowej i Chodlewka. Nadmieńmy, Borówek jest najmniejszą wsią w powiecie, liczącą 18 domostw z 76 mieszkańcami, ale największą duchem potwierdzanym praktycznym działaniem.



Nikt nie wspomniał by dzisiaj o miejscowości Borówek, gdyby nie Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Zespół Ludowy „Trzy Dęby”, Stowarzyszenie Borówek. Przybliżając historię miejscowości trzeba nadmienić że był to przysiółek Chodlewka, parę chałup stojących tu i tam. Ale w tych chałupach znaleźli się odważni by podjąć trud „wybicia się na niepodległość”. Przysiółek stał się wsią mającą wielkie szansę rozwoju.

Okolica wspaniała, tereny do budowy i rozbudowy dostępne. Wszystko zaczęło się całkiem niedawno, przed paroma laty, gdy Czesław Suchacki z Łukaszem Wójtowiczem rozpoczęli działania na rzecz powstania Skansenu. Cały czas tym poczynaniom przygrywała Kapela Ludowa „Trzy Dęby”.

W sobotę 5 sierpnia wizytowaliśmy wspaniałą uroczystość kapeli. Zespół świętował swoje 35 lecie, czyli wiek dojrzały. W pamięci dojrzałego zespołu zapisały się wielkie i małe imprezy. Członkowie pamiętają jeszcze „Kolorowe Wsie” z lat osiemdziesiątych XX wieku. Spotkania Muzycznych Rodzin, Wojewódzkie Przeglądy Zespołów Ludowych i podobne imprezy. Ale najbardziej dumni są ze swych występów w Radio Wrocław. Z wydanej płyty, występów na wszystkich ważnych przeglądach zespołów ludowych jakie odbywają się obecnie.

Zespół powstał w 1982 roku z inicjatywy Marii Suchackiej i przy czynnym udziale obecnie najstarszych członków zespołu. Jednym z nich jest Franciszek Szczepuła – skrzypek.

Spytaliśmy go, jak do wówczas bywało z tym graniem?

– Jak grałem dawniej w zespole „Górali” w Krościnie Wielkiej, nim powstał nasz zespół i trochę w innych zespołach. Gdy zakładaliśmy nasz zespół przyjęliśmy nazwę Chodlewianie, potem Borowianie, aby ostatecznie przyjąć obecną nazwę „Trzy Dęby”. Mam już 85 lat, gram od lat młodzieńczych, jestem samoukiem. Gdy w 1946 roku przybyliśmy ze wschodu i osiedli się w Chodlewku zapragnąłem grać i tak zaczęła się moja „kariera” muzyczna.

Swoje 35 lecie zespół uświetnił godzinnym występem. Jego zakończenie i zejście ze sceny odkładano kilkakrotnie wykonując piosenki na bis. Publiczność po prostu nie pozwalał im zejść z estrady. Ale nim ono nastąpiło kierowniki na zespołu Czesław Suchacki, wręczył członkom medale 35 lecia ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Prusicach zaczynając od najstarszych stażem członków od chóru a potem kapeli.

– W Zespole Ludowym „Trzy Dęby” najstarszymi artystami zespołu są: Maria Suchacka, Franciszek Szczepuła, Krystyna Kusztelak, Dorota Brożek, Jan Żuk, Hanna Żuk, Wiesława Dawidowicz, Henryk Dawidowicz, Mirosław Kuras, Mirosława Szymczyszyn, Alina Maciocha, Władysław Suchacki, a już młodszymi członkami są: Judyta Szymczyszyn, Aleksandra Sadłowska, Martyna Gryz, Natalia Maciocha, Julia Gawłowska, Nikola Suchacka, Sylwester Żuk, Miłosz Kiepul. Ja jestem w zespole od dziecka, wraz z rodzicami, tak jak obecnie kilkuletnia moja córka.

Po koncercie zespół udał się do Chaty Bobrówkowej by odpocząć i posilić się. Dołączyli do nich goszczące delegacje z zespołów Strupinianie i od Janka Boduszka. Były wspólne śpiewy i wspominanie wspólnego koncertowania na licznych imprezach w powiecie i na Dolnym Śląsku. Zaś publiczność nie szczędziła nóg bawiąc się. Zabawa taneczna zakończyła się późną nocą.