Apel o pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy

Szanowni Państwo,

Noc z 11 na 12 sierpnia 2017 r. zapisała się czarnymi literami w historii powiatu chojnickiego, a także kilku innych powiatów województwa pomorskiego, kujawsko pomorskiego i wielkopolskiego. W ciągu pół godziny kataklizm zmiótł z terenu powiatu chojnickiego blisko 16 tys. ha lasów, pozbawił dorobku całego życia kilkaset rodzin, pozostawił ogromne zniszczenia w tysiącach gospodarstw domowych i rolnych, pozrywał linie energetyczne pozbawiając na wiele dni prądu i wody całe miejscowości, do dziś nie można do wielu miejsc dojechać… Nawałnica pociągnęła za sobą poważne straty gospodarcze, a co najgorsze – także ofiary śmiertelne i wielu rannych…

Straty bliskich nikt nie jest w stanie zrekompensować, jednak możemy i musimy pomóc odbudować i naprawić to, co zostało zniszczone, tak aby jak najszybciej ludzie mogli zacząć w miarę normalnie żyć, chociaż do powrotu normalności potrzeba wielu miesięcy ciężkiej pracy, solidarności i wzajemnego wsparcia.

Rozmiar tragedii i strat jest tak wielki, że poszkodowani nie są w stanie sami sobie z tym poradzić. Jako samorząd powiatowy czujemy się odpowiedzialni za pomoc wszystkim, którzy teraz tak pilnie jej potrzebują i robimy co możemy, aby w jak najszerszym zakresie jej udzielać. Jednak, możliwości finansowe powiatu chojnickiego nie wystarczą, aby zaradzić wszystkim potrzebom, dlatego zwracamy się z gorącym apelem i prośbą o pomoc finansową dla powiatu chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy – Państwa wsparcie dotrze wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Wierzymy bardzo, że możemy liczyć na solidarną pomoc Państwa Samorządu. Każda pomoc jest dla nas bezcenna i z góry dziękujemy w imieniu wszystkich poszkodowanych.

Wszystkich, którzy są w stanie pomóc prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy Powiatu Chojnickiego: 08 8162 0003 0019 0004 2000 0010 z dopiskiem „Pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy.”

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem Powiatu p. Elżbietą Smaglinską pod numerem telefonu 052 39 66 531.

Gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwość udzielenia pomocy poszkodowanym. Wierzę, iż razem zdołamy pomóc i wesprzemy ich w potrzebie.

Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękuję!

Starosta Chojnicki

Stanisław Skaja