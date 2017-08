Alkoholizm – jak leczyć?

Leczenie alkoholizmu jest drogą, która prowadzi do nowego, lepszego życia – aby powrócić do normalnego funkcjonowania, trzeba jednak włożyć w to sporo pracy. Przedstawiamy listę rzeczy do zrobienia, które pomogą Tobie lub bliskiej Ci osobie odzyskać zdrowie!

1. Przyznaj przed sobą, że masz problem

Dopóki tego nie zrobisz, nie zaczniesz leczenia. Jeśli to ktoś z Twojej rodziny lub przyjaciół pije za dużo – również powinieneś mu jasno powiedzieć, że uważasz, że jest chory i oczekujesz, że podejmie kroki w celu zmiany swojej sytuacji. Pamiętaj, że nie chodzi tu o obwinianie kogokolwiek, lecz odkrycie prawdy o sobie samym!

2. Udaj się na odwyk

Organizm osoby uzależnionej musi zostać po prostu oczyszczony – dla dobrostanu fizycznego, ale również dlatego, że tylko będąc zupełnie trzeźwym, można planować przyszłość i zastanawiać się nad dalszym przebiegiem leczenia. Pod opieką specjalistów na pewno szybko dojdziesz do siebie! Prywatny ośrodek leczenia uzależnień znajdziesz Tutaj http://zyciowaprzystan.eu/

3. Odwiedź lekarza pierwszego kontaktu

Alkoholizm jest chorobą, która niszczy umysł, więzi społeczne oraz ciało. Bardzo ważne jest wykrycie, w jaki sposób lata spożywania dużych ilości alkoholu wpłynęło na organy i tkanki osoby uzależnionej – często konieczne jest podjęcie specjalistycznego leczenia wątroby, serca albo nerek. Trafna diagnoza jest podstawą normalnego funkcjonowania w przyszłości!

4. Zapisz się na psychoterapię

Trzeźwość i wolność od uzależnień zaczynają się w głowie – aby zatem na stałe zmienić swoje życie, osoba chcąca pokonać uzależnienie powinna podjąć terapię u psychologa. Najlepiej, gdy będzie to certyfikowany terapeuta uzależnień – pomoże on nam zrozumieć, dlaczego właściwie w naszym życiu alkohol stał się tak ważny, jak do tej pory radziliśmy sobie ze stresem i trudnościami, jak budowaliśmy relacje z innymi ludźmi. Terapeuta pomoże nam nie tylko opierać się myślom o sięgnięciu po alkohol (które na pewno będą się pojawiały), ale także przebudować swoje życie tak, byśmy mogli czerpać z niego satysfakcję i być szczęśliwymi – wtedy środki psychoaktywne nie będą nam potrzebne!

5. Znajdź dla siebie grupę wsparcia

O Anonimowych Alkoholikach była już mowa we wstępie do tego tekstu – na pewno warto zainteresować się ich „ofertą”. Warto jednak wiedzieć, że istnieją także grupy wsparcia dla osób, które same nie mają problemu z nadużywaniem alkoholu, ale doświadczyły go w swojej rodzinie – na przykład grupy wsparcia dla DDA, czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików. Spotkanie innych osób, podzielających nasze doświadczenia, może być bardzo oczyszczające i budujące!

6. Zadbaj o swój rozwój

Aby przestać pić, nie wystarczy… przestać pić. Po przejściu terapii i leczenia (lub w ich trakcie), będziesz musiał urządzić swoją przestrzeń życiową na nowo. Dobrze, aby znalazło się w niej miejsce na nowe hobby, przyjaciół, zdrowe rozrywki. Pamiętaj też, że czas wychodzenia „na prostą” wiąże się z często niełatwymi rozmowami ze swoimi bliskimi – odbudowanie relacji, nadszarpniętej przez uzależnienie, wymaga czasu oraz wysiłku. Uwierz jednak w to, że nowe życie jest tego warte!

Pamiętaj leczenie alkoholizmu jest prostsze niż może Ci się wydawać.

