4 podstawowe rodzaje kont bankowych

Otwarcie konta wydaje się bardzo prostą sprawą. I faktycznie, sam proces nie trwa długo, tym bardziej, że zazwyczaj nie ma też zbyt wielu formalności. Przed podpisaniem umowy warto jednak poświęcić chwilę na zastanowienie się jaki rodzaj konta będzie dla nas najkorzystniejszy.

Większość banków w swojej ofercie ma kilka, a czasem kilkanaście, różnych kont bankowych. Różnią się one między sobą swoim przeznaczeniem, oprocentowaniem czy nawet grupą wiekową, dla której są przeznaczone. Te główne, i zarazem najpopularniejsze, to: konto osobiste, oszczędnościowe, firmowe i walutowe.

Konto osobiste

To najbardziej tradycyjny rachunek bankowy. Dostępny we wszystkich bankach, również w BZ WBK. Najprościej mówiąc, służy on jako swojego rodzaju skarbonka, do której wpływają nasze przychody i z której czerpiemy, by opłacić comiesięczne rachunki czy też inne bieżące potrzeby. Takie konto może przynależeć do jednej osoby, ale mogą też jego właścicielami być małżonkowi i korzystać z niego na równych prawach. Rachunek osobisty zazwyczaj jest albo nieoprocentowany, albo też odsetki od zgromadzonego na koncie kapitału są niskie. Nie nadaje się ono zatem raczej do oszczędzania rozumianego jako zarabianie na kwotach ulokowanych na koncie.

Taki rachunek bankowy często określany jest jako ROR, czyli rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy. Standardem jest już to, że zakładając takie konto dostajemy dostęp do platformy internetowej, za pośrednictwem której sami dokonujemy różnych transakcji. Ponadto, oczywiście, otrzymujemy też kartę płatniczą, którą możemy bezgotówkowo zapłacić za zakupy czy też korzystać dzięki niej z bankomatów i wpłatomatów. Wybierając takie konto przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na koszty jego prowadzenia. Zazwyczaj jednak są one bardzo niskie, a w niektórych bankach nawet całkowicie zredukowane.

Konto oszczędnościowe

To rachunek bankowy przeznaczony dla tych osób, które myślą nie tylko o „przechowywaniu” pieniędzy, ale również szukają sposobu na ich pomnażanie. Konto oszczędnościowe jest bowiem oprocentowane, a zgromadzony na nim kapitał na siebie pracuje. Dlatego im więcej oszczędności mamy na rachunku, tym lepiej. Konto oszczędnościowe, co bardzo ważne, charakteryzuje się też brakiem ryzyka utraty jakiejkolwiek sumy. Dodatkowo też, w przeciwieństwie na przykład do lokat bankowych, możemy ze zgromadzonych na koncie środków dowolnie korzystać, wpłacając je i wypłacając kiedy tylko tego potrzebujemy.

Wybierając takie konto zwróćmy uwagę nie tylko na opłaty związane z jego prowadzeniem, ale przede wszystkim na wysokość oprocentowania. Im wyższe, tym więcej zyskamy. Przeglądając oferty banków pamiętajmy jednak, że oprocentowanie zazwyczaj podaje się w skali roku.

Konto dla firm

Takie konto powinno posiadać każde przedsiębiorstwo, co jest w Polsce prawnym wymogiem. Z tego obowiązku zwolnione są tylko firmy jednoosobowe, choć i one powinny poważnie rozważyć posiadanie takiego rachunku. Wiele banków wręcz zastrzega w regulaminie, że do transakcji biznesowych nie może być używane konto prywatne, a jedynie specjalne konto dla firm.

A jakie korzyści daje konto dla firm? Przede wszystkim wprowadza ono przejrzystość finansową prowadzonego przez nas biznesu, ale także świadczy o profesjonalizmie firmy. Zazwyczaj banki wprowadzają dla przedsiębiorców spore ułatwienia, jak np. bezpłatne przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego. Wiele banków deklaruje, że jeśli będziemy regularnie płacić z tego rachunku składki ZUS, będziemy zwolnieni z opłat za prowadzenie i obsługę konta.

Wybierając konto dla firm zwróćmy szczególną uwagę na koszty związane z jego prowadzeniem, liczbę darmowych przelewów, ewentualne opłaty za korzystanie z bankomatów i wpłatomatów, jeśli jest to w naszej pracy niezbędne.

Konto walutowe

To rachunek bankowy, z którego mogą korzystać zarówno osoby prywatne jak i firmy. To konto przede wszystkim przydatne jest tym, którzy dużo podróżują, mieszkają za granicą i zarabiają w obcej walucie lub też po prostu robią często zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. Takie konto przydaje się też przedsiębiorcom, którzy współpracują z zagranicznymi firmami. Głównym jego atutem jest bowiem to, że jego posiadacze nie ponoszą kosztów przewalutowania, które bywają zazwyczaj niemałe. Banki najczęściej proponują konta walutowe w dolarach, euro, funtach i frankach. To ostatnie szczególnie przydatne jest osobom, które mają kredyt mieszkaniowy we frankach.

SPONSOROWANE