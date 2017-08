100 000 książek dla Gwinei

Początek nowego roku szkolnego to dobry czas na to, by żyjąc w kraju dobrobytu, pomyśleć o innych. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji zakupu podręczników dla uczniów w afrykańskiej Gwinei.

Są takie książki, które mogą zmienić wszystko. Nie mają zbyt wielu słów. Nie opowiadają niezwykłych historii o jeszcze bardziej niezwykłych bohaterach. Mało kto pamięta nazwiska ich autorów…

Tymi wyjątkowymi książkami są elementarze, z których w szkołach gwinejskich będą korzystać dzieci. To dzięki nim nauczą się czytać i pisać w kraju, który ma jeden z najwyższych współczynników analfabetyzmu na świecie.

Choć w tym afrykańskim państwie jest obowiązkowa i darmowa edukacja, to tylko ok. 40% dzieci będzie kiedykolwiek chodziło do szkoły. Dlaczego? Ich rodziców nie stać na przybory szkolne, książki czy dojazdy. Mając do wyboru edukację dzieci a wyżywienie całej rodziny – wybierają to drugie.

Wrocławianie pomogą w nauce czytania i pisania uczniom z Konakry. Pomóżmy i my!

Każdy podręcznik to szansa dla kolejnych gwinejskich dzieci na zdobycie wykształcenia, które jest przepustką do lepszego życia. Zapewnienie podręczników dla 30 uczniów to koszt 30 zł.

Akcję koordynuje fundacja Art Transparent. A zbiórka pieniędzy odbywa się do 15 września! Dołączmy się do tej wartościowej akcji!

Więcej informacji dostępnych tutaj