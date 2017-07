Wrocławskie parki

Wrocław to nie tylko miasto dynamicznie rozwijających się firm, konferencji naukowych i spotkań o charakterze biznesowym. To również jeden z tych ośrodków, w których jest naprawdę zielono. Wszystko to za sprawą parków i ogrodów pielęgnowanych przez mieszkańców i wspieranych przez lokalne władze. Które z nich wypada obejrzeć w pierwszej kolejności?

Sekrety Parku Szczytnickiego

Park Szczytnicki znany jest nie tylko jako miejsce, w którym można mile spędzić czas. Wrocławianie nie bez dumy przypominają również o tym, że jest to teren zachwycający swoją różnorodnością przyrodniczą. Można tu podziwiać blisko 350 gatunków drzew, w tym i takie, które są charakterystyczne nie dla Europy, ale dla Azji, Afryki, a nawet dla Ameryki. Park ma też swoich dzikich mieszkańców – kuny, lisy oraz blisko siedemdziesiąt gatunków ptaków. Co ciekawe, Park Szczytnicki to także miejsce, które może pochwalić się długą historią, pojawił się bowiem już pod koniec osiemnastego wieku z inicjatywy komendanta stacjonującego w tych okolicach miejskiego garnizonu. Początkowo utrzymany w stylu angielskim park był starannie pielęgnowany, nie oparł się jednak wojskom napoleońskim, które podczas swojego przemarszu dokonały szeregu zniszczeń. Decyzja o jego odbudowie i poszerzeniu zapadła w roku 1833. Na początku dwudziestego wieku w parku pojawił się kościół pod wezwaniem Jana Nepomucena, który wcześniej znajdował się w Starym Koźlu, w roku 1905 zaś swojego pomnika doczekał się Fryderyk Schiller – wybitny niemiecki poeta epoki Romantyzmu. Wśród znamienitych gości parku znajdował się również poeta i dramaturg Tadeusz Różewicz, który często przyznawał, że jest to jedno z ulubionych miejsc, w których nie tylko wypoczywa, ale i pracuje.

Park Słowackiego w centrum miasta

Jeśli Park Szczytnicki sprawia wrażenie zbyt rozległego, Wrocław oferuje swoim mieszkańcom i turystom także parki znacznie mniej monumentalne. Jednym z nich jest Park Słowackiego, którego ogromnym atutem wydaje się między innymi to, że znajduje się on w centrum miasta. Park zachwyca również dlatego, że można tu podziwiać nie tylko skłaniającą do zadumy zieleń, ale również obiekty historyczne, z których niemal każdy może nam opowiedzieć swoją własną, osobliwą historię. Park nie jest przy tym miejscem, które można jedynie oglądać. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby rozłożyć się na trawie, a nawet – wziąć udział w niedzielnych ćwiczeniach jogi grupujących coraz większą rzeszę zwolenników.

Park Południowy

Jeśli we wrocławskich parkach za mało nam wody, powinniśmy skierować swoje kroki do Parku Południowego. Ten został założony w drugiej połowie dziewiętnastego wieku jako park krajobrazowy, zachwyca więc między innymi zadbanym stawem oraz polanami zachęcającymi do odpoczynku. Polany to także przestrzeń idealna dla dzieci, które mogą korzystać z rozbudowanych placów zabaw, miłośnicy ciekawych obiektów architektonicznych mogą zaś wybrać się na poszukiwania odsłoniętego tu na początku dwudziestego pierwszego wieku pomnika Fryderyka Chopina.

