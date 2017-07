Wideofilmowanie wesel w Łodzi

Wybór odpowiedniej firmy do stworzenia nagrania wideo z naszego ślubu, to nie łatwe zadanie. Spośród setek ofert wideofilmowania wesel w Łodzi, trzeba wybrać tę, która najlepiej odzwierciedli nasze oczekiwania. W końcu film ze ślubu to pamiątka, którą pokażemy nie tylko rodzinie, ale również będziemy się nią chwalić w kręgu znajomych i przyjaciół. W tym tekście znajdziesz proste porównanie ofert z Łodzi i okolic.

Na co zwracać uwagę, wybierając firmę wideo na wesele?

Do najważniejszych kryteriów jakimi należy się kierować, wybierając ofertę wideofilmowania należy cena oraz portfolio danej firmy. W Łodzi można znaleźć aż 110 ofert firm zajmujących się profesjonalnym nagrywaniem wesel oraz ceremonii ślubnych. Zamiast przeczesywać internet w poszukiwaniu odpowiedniego rozwiązania, warto sprawdzić strony agregujące firmy z branży wideo w Łodzi.

Gdzie szukać firm wideofilmujących wesela w Łodzi?

Przykładem takiego portalu jest strona filmy-wesele.pl, która pozwala przejrzeć oferty firm wideo z wielu dużych miast w Polsce. Za pomocą kilku kliknięć możemy sprawdzić portfolio oraz opinie klientów na temat danej firmy. To cenna wskazówka, która w szybki sposób pozwoli nam zawęzić krąg poszukiwań do kilku najlepiej przez nas ocenianych firm. Po wybraniu interesujących ofert, warto wysłać do każdej z wybranych firm maila informacyjnego.

Branża weselna jest bardzo dynamiczna, dlatego zarówno ceny jak i możliwości firm mogą zmieniać się z sezonu na sezon. Jest to uwarunkowane zmieniającą się modą podczas organizacji wesel oraz możliwościami, jakie oferują aparaty oraz kamery video. Przed wyłonieniem firmy, którą zdecydujemy się zatrudnić warto więc wysłać wiadomość z prośbą o przesłanie aktualnej oferty wraz z cennikiem.

Ceny usług oraz przykłady

Jaki budżet powinniśmy przygotować na film wideo? Oferta rynkowa w Łodzi plasuje się w widełkach pomiędzy 1500 złotych oraz 3800 złotych. Jest to przedział cenowy bardzo zbliżony do ofert w pozostałych wielkich miastach w Polsce jak Katowice lub Wrocław. Przed wyborem firmy warto dokładnie sprawdzić oferowane warunki, gdyż często firmy proponują różne rozwiązania. W wielu przypadkach za cenę mniejszą niż 3000 złotych, możemy otrzymać lepsze warunki niż decydując się na firmę najdroższą.

Za przykład może posłużyć jedna z łódzkich firm, która za kwotę 3000 złotych oferuje dwóch operatorów, którzy towarzyszą Młodej Parze od przygotowań w domu, aż do zabawy po oczepinach. Dzięki tak skonstruowanej ofercie mamy pewność, że wszystkie najważniejsze wydarzenia w ciągu weselnego dnia jak błogosławieństwo, ceremonia w kościele, pierwszy taniec lub gry i zabawy podczas przyjęcia, zostaną uwiecznione w materiale. Finalnie otrzymujemy film trwający około 1,5 godziny, co pozwala bardzo dobrze przedstawić najważniejsze wydarzenia i ślubne emocje.

Wybierając firmę do nagrania filmu ze ślubu, warto sprawdzić jakie materiały wyjściowe otrzymujemy. Standardowym rozwiązaniem jest przygotowanie jednego filmu na płycie DVD/Blue-ray lub na pendrivie. Szukając właściwej firmy, warto zwrócić uwagę na dodatkowe materiały jak teledysk z wesela lub krótki film z ceremonii ślubnej. Takie materiały naczęściej trwają od 3 do 5 minut i są świetną pamiątką, którą możemy podzielić się z rodziną i przyjaciółmi w mediach społecznościowych. Innym przykładem filmów oferowanych przez firmy w Łodzi jest podziękowanie dla rodziców w formie video. Jest to rozwiązanie coraz częściej wybierane przez pary i kosztuje w granicach od 1000 złotych do 1500 złotych.

Jaką firmę wideo na wesele wybrać?

Pamiętajmy, by nie decydować się na rozwiązania, do których nie jesteśmy przekonani. Każda para jest wyjątkowa i zasługuje na wyjątkowe traktowanie, dlatego warunki usługi wideo oraz finalna cena powinna być ustalana indywidualnie. Analizując ceny i oferty firm z Łodzi, nie popadajmy w skrajności – nie zawsze najdroższa oferta jest najlepsza. Wiele firm zajmujących się materiałami wideo to osoby młode i kreatywne, które za niewygórowaną cenę mogą zaoferować te same warunki, co firmy z wieloletnim stażem. Kluczem do wyboru najlepszej opcji spośród dziesiątek ofert jest dokładne zapoznanie się z portfolio sprawdzanych firm.

