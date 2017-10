Transport lokalny w Zawoni

Część mieszkańców gminy Zawonia od jakiegoś czasu sygnalizowała problem komunikacyjny na terenie gminy. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców w lutym tego roku ruszył pierwszy na terenie gminy, transport lokalny. Jak się sprawdził?



We wstępnych założeniach, działać miał od 1 lutego do 28 czerwca, jeden dzień w tygodniu – w środę, czyli w dzień targowy na dwóch trasach: Zawonia – Ludgierzowice – Zawonia i Zawonia – Czeszów – Złotów (oraz kurs powrotny). To właśnie w dzień targowy sporo mieszkańców okolicznych wiosek potrzebowało dostać się do Zawoni i tym samym napotykało problem komunikacyjny.

Koszty

Podczas jednej z sesji Rady Gminy, wójt Zawoni Agnieszka Wersta poruszyła temat transportu w związku z tym, że wstępnie planowany czas funkcjonowania lokalnych autobusów dobiegał już końca. Z relacji wójt wynikało, że z komunikacji mieszkańcy korzystają, ale niezbyt licznie. Z czterech kursów (dwa w jedną, dwa w drugą stronę – jak wspomnieliśmy, są dwie trasy) korzysta średnio 20 osób. Gmina dopłaca nieco ponad 2 tys. zł za transport na tych dwóch trasach za miesiąc czyli ponad 500 zł miesięcznie za jeden kurs.

Radni wspólnie zadecydowali jednak, że przedłużają czas funkcjonowania lokalnej komunikacji jeszcze o 2 miesiące wakacyjne. Ten szczególny czas (wiadomo, że podczas wakacji jest jeszcze mniej kursów innych przewoźników) i zainteresowanie mieszkańców gminnymi kursami, ma zadecydować, co dalej.

Problem z transportem

Na co dzień autobusy na terenie gminy Zawonia pojawiają się dość rzadko, nie mówiąc już o dniach wolnych od pracy. Dlatego większość mieszkańców została zmuszona się „zmotoryzować”. Tak wygląda to w większości mniejszych miejscowości i wsi, że bez samochodu komunikacja i mobilność są bardzo ograniczone. Dlatego transport lokalny w wielu miejscach może być świetnym rozwiązaniem zarówno dla osób starszych, jak i młodzieży oraz dzieci.

Jak to będzie dalej wyglądało na terenie gminy Zawonia, dowiemy się po okresie wakacyjnym, kiedy to o przedłużeniu funkcjonowania komunikacji lokalnej zadecyduje zainteresowanie nim w lipcu i sierpniu.