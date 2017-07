Szpital chce podnająć pomieszczenia

Sala operacyjna, pomieszczenia na poradnię żywienia dojelitowego i pracownia endoskopii – te pomieszczenia trzebnicki szpital chce podnająć Ośrodkowi Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej z Będkowa.



Dyrektor szpitala powiatowego zwrócił się do radnych z prośbą o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń zewnętrznemu podmiotowi. Zarząd powiatu już wyraził na to zgodę, a w poniedziałek decyzję mają podjąć radni. Dodajmy, że pieniądze pochodzące z wynajmu, Mariusz Misiuna chce przeznaczyć na bieżące potrzeby szpitala. Dodajmy, że umowa miałaby zostać zawarta na okres do trzech lat.

– W żaden sposób nie będzie to kolidowało z działalnością szpitala. Nie będzie wiązało się ze zmniejszeniem ilości łóżek. Nie wydłuży także okresu oczekiwania na zabiegi – podkreślił dyrektor placówki.