Prywatna opieka medyczna – dlaczego warto?

Masz już dość kolejek do lekarza i długich terminów badań? W takim razie skorzystaj z prywatnej opieki medycznej.

Dawniej leczenie prywatne było uznawane na swego rodzaju luksus, na który mogła pozwolić sobie wyłącznie niewielka część osób. Na szczęście czasy się zmieniają i dziś coraz większe grono ludzi decyduje się na rezygnację z usług Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz prywatnej opieki medycznej. Dlaczego? Głównie z uwagi na kilka niekwestionowanych zalet, których próżno szukać w państwowych przychodniach czy też szpitalach. O jakich – konkretnie – zaletach mowa?

Czas to pieniądz

Przyjmijmy, że odczuwasz ból w dole brzucha. Po wizycie u internisty zostają ci co prawda przepisane leki, jednak nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. W związku z powyższym jesteś zmuszony do odbycia kolejnej wizyty, na której lekarz – o ile uzna to za stosowne – skieruje cię do specjalisty oraz zleci wykonanie odpowiednich badań. Oczywiście zarówno na wspomniane badania, jak i na poradę np. chirurga, będziesz musiał poczekać. Podsumowując; w przypadku leczenia państwowego od chwili pierwszej wizyty u internisty, aż do momentu wykonania badania może minąć nawet kilka tygodni. Zupełnie inaczej byłoby, gdybyśmy od razu skorzystali z prywatnej opieki medycznej. W takim wypadku identyczny proces porad medycznych trwałby maksymalnie kilka dni. Potwierdzenie powyższego stwierdzenia może stanowić chociażby artykuł „Leczenie prywatne – zalety i wady” opublikowany na łamach serwisu newsweek.pl. Warto dodać, iż szczegółowy czas oczekiwania na wizyty u poszczególnych specjalistów znajdziemy chociażby na stronie Medicover.pl.

Wysokiej klasy specjaliści

Nie od dziś wiadomo, iż fundusze NFZ są znaczenie ograniczone. Oczywiście wspomniane ograniczenia finansowe w prostej linii odbijają się na jakości świadczonych usług. Brak pieniędzy na nowoczesny sprzęt czy też szkolenia dla lekarzy to swego rodzaju „ciemna strona” leczenia państwowego. Zupełnie inaczej jest w przypadku opieki prywatnej. Placówki takie jak prywatne szpitale czy przychodnie zatrudniają z reguły wyłącznie najlepszych specjalistów nie żałując przy tym funduszy na szkolenia umożliwiające przyswajanie wiedzy dotyczącej najnowszych metod leczenia. Oczywiście posiadają one również zaawansowane technologicznie, nowoczesny sprzęt, który nierzadko pozwala na bezbolesne przeprowadzenie badań, które powszechnie uzyskały już opinię co najmniej nieprzyjemnych.

SPONSOROWANE