Pomogą małej Jagódce

Już 5 sierpnia, na boisku w Bagnie, odbędzie się VII Piknik Rodzinny Święto Chleba i Ziół. Przy okazji, swój zlot będą mieli fani starej motoryzacji. Impreza będzie miała również charakter charytatywny. Podobnie jak w ubiegłym roku Fumka będzie zbierała pieniądze na leczenie i rehabilitację małej Jagódki.



Przy okazji Pikniku Rodzinnego, Klub Miłośników Starej Motoryzacji Fumka po raz trzeci zorganizuje zlot starych pojazdów oraz WRAK RACE.

– Już kolejny raz nasza wspólna zabawa ma na celu pomoc innym. Drugi raz będziemy pomagać Jagódce, która potrzebuje środków na leczenie i rehabilitację – mówi Bartosz Kołtko, współorganizator akcji.

Jagódka urodziła się 12 sierpnia 2015 roku. Zdiagnozowano u niej wadę mózgowia oraz rozległe wylewy dokomorowe. Rozpoznano bardzo rzadki zespół dysmorficzny. Efektem zmian w mózgu jest uszkodzenie narządu wzroku i lekooporna forma padaczki. Dziewczynka ma też zbyt wysokie napięcie mięśniowe i błędne sygnały płynące z mózgu, które powodują, że dziecko bardzo wolno się rozwija. Do tej pory sama nie potrafi usiąść, chodzić czy trzymać coś w rączce. Od urodzenia jest pod opieką wielu lekarzy specjalistów. Dziecko wymaga specjalistycznej pracy terapeutycznej (neurologopeda, psycholog, terapia wzroku) oraz bardzo intensywnej rehabilitacji. Jak napisano na stronie, na której prowadzona jest zbiórka na rzecz dziewczynki, szansą jest dla niej bardzo kosztowna eksperymentalna terapia komórkami macierzystymi.

Aby pomóc w finansowaniu jej leczenia, Fumka organizuje wiele bardzo ciekawych atrakcji, z których będzie można skorzystać podczas festynu Rodzinnego (5 sierpnia).

A jakie będą to atrakcje? – Będą konkursy, takie jak „Pit stop”, czyli zmiana kół na czas, wolny przejazd jednośladem, precyzyjny strzał, czyli cofanie do celu, wyprawa odkrywców, czyli szukanie punktów z mapy po najbliższej okolicy. Będzie także można skorzystać z przejazdów po okolicy. Zaplanowaliśmy również licytację i kiermasz na rzecz Jagódki. Już teraz mamy sporo ciekawych nagród takich jak: zabytkowy rower, wideorejestrator samochodowy, regionalne trunki, fotel na kółkach, odśnieżarka do samochodu oraz auto na weekend z pełnym bakiem Peugeot 3008 – mówi Marcin Tytrała z Klubu Miłośników Starej Motoryzacji FUMKA

– Główną atrakcją imprezy będzie WRAK RACE, czyli rozbijany wyścig złomkami. Oprócz tego przewidujemy wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych, a wszystkie związane będą z piknikiem – zachęca organizator.