Policjanci złapali złodzieja

Żmigrodzcy policjanci, w trakcie patrolu miasta zauważyli mężczyznę podejrzewanego o udział w przestępstwie rozboju.

Gdy dokonali jego zatrzymania, po sprawdzeniu w policyjnym systemie, okazało się, że jest również poszukiwany Nakazem Sądu Rejonowego w Trzebnicy do odbycia kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym.



Policjanci, którzy pełnili służbę w godzinach nocnych, zauważyli na jednej z ulic mężczyznę, który podejrzewany był o dokonanie rozboju w czerwcu tego roku.

– W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony stracił portfel i 200 zł, dowód osobisty, prawo jazdy oraz karty płatnicze. Sprawę prowadzili żmigrodzcy kryminalni, którzy informację o typowanym sprawcy przekazali również młodszym kolegom pełniącym służbę w komórce patrolowej – przedstawia sprawę Piotr Dwojak, oficer prasowy trzebnickich policjantów.

– Dwaj posterunkowi, którzy rzetelnie podchodzą do wykonywania swoich obowiązków służbowych dokonali jego zatrzymania, w trakcie którego okazało się, że był on również poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze jednego roku za popełnione wcześniej przestępstwo kradzieży – mówi Piotr Dwojak i dodaje, że zatrzymanemu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa rozboju. Po wykonanych czynnościach procesowych, w ramach konwoju dowieziono go do Zakładu Karnego celem odbycia kary zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy.

– Teraz za dokonanie przestępstwa rozboju grozić mu może nawet do 12 lat pozbawienia wolności – mówi policjant.