Pierwsze rozstania w Piaście

Piłkarze Piasta Żmigród powoli kończą swoje letnie urlopy, aby wrócić do zajęć treningowych. Tymczasem klubowi włodarze rozpoczęli karuzelę transferową. Póki co same ubytki, gdyż Piast pożegnał się z trenerem oraz dwoma czołowymi zawodnikami.



Do zajęć treningowych żmigrodzianie wrócą 11 lipca i rozpoczną okres przygotowawczy do sezonu 2017/2018 w III lidze. Tymczasem Zarząd żmigrodzkiego klubu zdecydował się podjąć pierwsze decyzje personalne. I tak po rocznej współpracy Piast rozstał się z trenerem Markiem Nowickim, który pełnił rolę asystenta Grzegorza Podstawka. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że klubowi włodarze mają nowy pomysł na obsadzenie tej ważnej funkcji w sztabie szkoleniowym. Najprawdopodobniej rolę asystenta pierwszego trenera będzie pełnił doświadczony zawodnik, który tego lata ma zasilić żmigrodzki klub. Póki co personalia jego są jednak wielką tajemnicą.

Nie jest już tajemnicą natomiast przyszłość czołowych zawodników klubu z „Doliny Baryczy”. Po długich spekulacjach miejscowych kibiców rozwiązał się temat przyszłości Grzegorza Mazurka, który jak się okazało zmienił barwy klubowe. Utalentowany napastnik wpadł w oko wysłannikom Legionovii Legionowo, dzięki czemu teraz będzie mógł się rozwijać na wyższym poziomie rozgrywkowym, czyli w II lidze, gdzie zespół, prowadzony przez znanego szkoleniowca Mirosława Jabłońskiego, występuje. Mając na uwadze dobro samego zawodnika oba kluby szybko doszły do porozumienia i zdecydowały się na transfer definitywny popularnego „Maziego”. Przypomnijmy, że 23-letni napastnik w minionym sezonie strzelił dla swojego macierzystego klubu w III lidze 13 goli. W takiej sytuacji każda ze stron może być zadowolona: piłkarz ma szansę dalszego rozwoju na wyższym poziomie rozgrywkowym, Legionovia pozyskała utalentowanego snajpera, a Piast Żmigród udowodnił, że jest idealnym klubem dla piłkarzy, którzy chcą się przebić do czołowych lig w Polsce. – Dziękuję bardzo całemu Zarządowi i Prezesowi Piasta Żmigród Rafałowi Zagórskiemu, któremu życzę szybkiego powrotu do zdrowia oraz trenerowi Grzegorzowi Podstawkowi, dzięki któremu bardzo wiele się nauczyłem. Dziękuję również wszystkim żmigrodzkim kibicom za wsparcie. Na koniec chcę podziękować wszystkim chłopakom z drużyny, z którymi bardzo się zżyłem. Życzę wam powodzenia! Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję – powiedział w rozmowie telefonicznej z naszą redakcją Grzegorz Mazurek.

Jak się okazało klub z Legionowa „zarzucił większą sieć” na Żmigród, gdyż okazało się, że pochodzący z Pawłowa Trzebnickiego Krystian Jajko również skusił się na ofertę Legionovii i śladami wspominanego Grzegorza Mazurka awansował do II ligi. Przypomnijmy, że 23-letni środkowy jest wychowankiem Polonii Trzebnica, a barwy Piasta Żmigród reprezentował przez ostatnie 2,5 roku. Obu piłkarzom życzymy powodzenia w nowym otoczeniu piłkarskim!