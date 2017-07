Od 1 stycznia 2018 r. jeden przelew do ZUS

Jeden przelew do ZUS to oszczędność czasu i kosztów. Już od stycznia 2018 roku płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne będą mogli przekazywać pieniądze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko jednym przelewem na jeden rachunek. Każdy płatnik otrzyma swój własny indywidualny rachunek bankowy, na który będzie przelewał pieniądze do ZUS.

Przedsiębiorcy niecierpliwie czekają na swój własny rachunek, bo to będzie dla nich duże ułatwienie, a zarazem oszczędność.

– Jeden numer konta i jeden przelew zamiast czterech oznacza niższe koszty obsługi płatności – mówi Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Ten system pozwoli na uniknięcie problemów z błędnymi przelewami. Dzisiaj wiele składek trafia nie na te rachunki, co powinny lub jest błędnie oznaczona, co powoduje, że ZUS nie może ich prawidłowo zaksięgować a płatnik dowiaduje się, że ma na koncie zadłużenie i naliczane są odsetki. Jeden rachunek ograniczy więc błędy związane z niezidentyfikowanymi wpłatami – dodaje rzeczniczka.

Dziś każdy płatnik składek, w tym każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, musi, co miesiąc wykonać, co najmniej trzy przelewy z tytułu różnych składek (np. na ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, chorobowe) na różne numery rachunków ZUS-u. Przy tym do zlecenia przelewów służy specjalna formatka, w której oprócz numeru rachunku odbiorcy oraz kwoty i tytułu płatności należy podać wiele innych danych, takich jak np. NIP.

– Działające obecnie cztery konta bankowe przestaną być aktywne z końcem roku a płatnik będzie identyfikowany po numerze rachunku bankowego. W założeniu ostatnie cyfry tego numeru będą składać się z tych samych cyfr, co numer NIP płatnika –zapewnia Iwona Kowalska.

Już października tego roku ZUS będzie informował płatników o ich indywidualnym rachunku bankowym tak, aby do 31 grudnia 2017 roku informacja trafiła do wszystkich przedsiębiorców. Cała operacja realizowana jest w ramach projektu o nazwie e-Składka, wdrażanego w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Ważne: Informację o numerze rachunku każdy przedsiębiorca otrzyma od ZUS pocztą. List dotrze do pod warunkiem, że Zakład ma aktualny adres płatnika. Jeśli dane są niepoprawne, warto je, czym prędzej skorygować. Jeśli do końca grudnia 2017 r. przedsiębiorca nie dostanie od ZUS informacji o numerze rachunku powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS, w której taki numer otrzyma. Może także skorzystać z Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00). Jeżeli tego nie zrobi w 2018 r. nie opłaci składek. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte. Jeśli ktoś ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to po zmianie tam właśnie znajdzie swój numer rachunku składkowego (w zakładce „Płatnik”).