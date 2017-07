Nocny Turniej Siatkówki Plażowej ponownie w Żmigrodzie

W dniu 29 lipca bieżącego roku na boisku znajdującym się na terenie żmigrodzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród Roberta Lewandowskiego.

Udział w zawodach może wziąć każdy, kto tylko ma na to ochotę, niezależnie od wieku, płci (pary mieszane) i narodowości. Przed rokiem cała rywalizacja 8 par odbywała się przy sztucznym świetle aż do godz. 2.00. Plażówka dla każdego, przy blasku księżyca rozpocznie się w tym roku punktualnie o godz. 19.00. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są pod numerem tel. 602-653-539 lub droga mailową: g.paryna@interia.pl