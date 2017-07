Kto i kiedy zabawi nas na dożynkach?

Msze dziękczynne za zbiory, konkursy na najpiękniejsze wieńce dożynkowe, na najładniejsze stoisko, obrzędy dożynkowe, występy lokalnych zespołów ludowych – to sztandarowe punkty niemal wszystkich imprez dożynkowych. A kiedy, gdzie i przy jakich gwiazdach będziemy mogli się pobawić w tym roku?



Dożynki to wielkie wydarzenie nie tylko dla rolników, ale i ludzi, którzy zajmują się innymi profesjami. Kiedy rolnicy dziękują za plony, pozostali mają okazję do dobrej zabawy. Zawsze największą atrakcją są zespoły, które są zapraszane przez poszczególne gminy. Od wielu lat, na niemal wszystkich scenach pojawiają się zespoły grające disco polo. O ile na „dniach miast” możemy czasem usłyszeć rockowe granie, o tyle na dożynkach pojawiają się prawie wyłącznie zespoły grające muzykę łatwą, lekką i… przyjemną. Sprawdziliśmy w jakich miejscowościach dożynki będą się odbywały w tym roku i kogo na nich usłyszymy.

Gmina Oborniki Śląskie dostąpi wyjątkowego zaszczytu. Otóż będzie współorganizatorem dożynek wojewódzkich. Impreza ma się odbyć w niedzielę 3 września w Urazie. Organizatorzy nie chcą zdradzać, kto będzie główną gwiazdą imprezy. W dziale promocji otrzymaliśmy informację, że będzie to zespół – gwiazda lat 70. Z naszych, nieoficjalnych informacji wynika, że do Urazu przyjedzie prawdziwa legenda – zespół Boney M. Czy tak będzie? Zobaczymy niebawem. Co ciekawe, dzień przed dożynkami wojewódzkimi odbędą się, również w Urazie, dożynki gminne. Tu gwiazdą ma być polski zespół Long & Junior. Impreza ma się odbywać w Urazie za boiskiem, jak jedzie się na Niziny, tuż za remizą po lewej stronie.

Trzebnickie dożynki odbędą się 2 września w miejscowości Brzezie. Nie wiadomo jeszcze, kto na nich wystąpi.

Żmigrodzianie będą świętowali zbiory 26 sierpnia w Rudzie Żmigrodzkiej. Tu główną gwiazdą będzie Mejk. Jak dowiedzieliśmy się w wydziale promocji, trwają jeszcze ostatnie rozmowy z 2 wykonawcami i dopóki umowy nie zostaną podpisane, organizatorzy nie udzielają informacji o pozostałych zespołach.

Gmina Prusice będzie świętowała w sobotę 26 sierpnia, a gospodarzami dożynek będzie wieś Piotrowice Małe. Tu gwiazdą będzie Andre.

Dożynki gminy Zawonia odbędą się w samej Zawoni i to już 19 sierpnia. Główną gwiazdą będzie zespół Classic.

Wisznia Mała święto plonów będzie obchodzić 26 sierpnia na boisku w Wiszni Małej. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Piękni i Młodzi.