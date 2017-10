Jaki jest rynek pracy we Wrocławiu?

Wrocławski rynek pracy jest jednym z największych w Polsce. Jak magnes przyciąga kandydatów z okolic samego Wrocławia oraz z innych regionów. Nic dziwnego, we Wrocławiu swoje miejsce znajdą osoby dopiero wchodzące na rynek pracy, jak i doświadczeni specjaliści. Miejsca pracy tworzone są przez niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa, jak i międzynarodowe korporacje mające we Wrocławiu swoje oddziały. Podpowiemy, jak się nie pogubić i znaleźć takie zajęcie, jakiego szukamy.

Teraz, kiedy bezrobocie jest najniższe od 26 lat, a wiele firm musi wspomagać się pracownikami zza wschodniej granicy, możemy przebierać w ofertach. Mówi się nawet, że rynek pracy stał się rynkiem pracownika a nie pracodawcy. Niektóre firmy oferują spore nagrody za polecenie osoby, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji.

Trudne początki na rynku pracy

Jeżeli chcemy zadebiutować na rynku pracy to we Wrocławiu zrobimy to bez problemu przyjmując się w gastronomii albo handlu. Przechadzając się po galeriach handlowych może dostrzec liczne ogłoszenia o pracę w sklepach czy restauracjach. Praca w takich miejscach jest słabo płatna, pracodawcy oferują umowę-zlecenie, a prawdziwą szkołą życia jest praca z klientem (popularne jest powiedzenie, że „nie zna życia, kto nie pracował w gastro”). Zaletą jest samo wejście na rynek pracy (często błyskawiczne, bo rąk do pracy brakuje), zdobycie pierwszego doświadczenia, zarobienie pieniędzy i nawiązanie pierwszych kontaktów, które można wykorzystać do dalszego rozwijania kariery zawodowej.

Bardziej ambitne i asertywne osoby mogą poszukać pracy w którymś z wrocławskich call enter lub firmach windykacyjnych, których we Wrocławiu jest bardzo dużo. Podmioty te prowadząc permanentną rekrutację, oferują atrakcyjne warunki zatrudnienia. Dodatkowym bonusem jest to, że możemy nabyć unikalne umiejętności przydatne w karierze (praca pod presją czasu, umiejętności negocjacji, radzenie sobie z trudnymi osobami).

Specjalista na rynku pracy

Mieszkając i pracując we Wrocławiu możemy poszukać zatrudnienia na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Tutaj już nie jest tak łatwo, ponieważ kandydaci nie są przyjmowani „z marszu”, lecz często po złożonej procedurze rekrutacyjnej. Formułowane wobec nich wymagania również są ponadprzeciętne, ponieważ muszą oni wylegitymować się odpowiednim stażem pracy, doświadczeniem, wykształceniem i znajomością języków obcych. Jeżeli chcemy pracować w zagranicznej korporacji, to niezależnie od branży powinniśmy płynnie posługiwać się językiem angielskim, co stanowi przepustkę do samego procesu rekrutacji. Po przejściu przez sito rekrutacji możemy liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym wysokie wynagrodzenie i ponadprzeciętne dodatki do niego.

A może zostać programistą?

Tak jak w latach 90. XX wieku Wrocław był stolicą firm windykacyjnych, tak obecnie firmy te tracą status na rzecz podmiotów z branży informatycznej. Również tutaj prowadzone są częste rekrutacji, w których startować może każdy, o ile czuje się na siłach. Niezbędne są tutaj indywidualne predyspozycje kandydata, ponieważ samą wiedzę można nabyć samodzielnie.

Dbaj o rozwój i kwalifikacje

Mieszkając i pracując we Wrocławiu powinniśmy zadbać o rozwój posiadanych kwalifikacji zawodowych. Wrocław to ważny ośrodek akademicki, pozwalający na zdobycie pożądanego wykształcenia, naukę języków obcych czy zdobycie zupełnie nowych kwalifikacji zawodowych. Korzystajmy z tego, bo wrocławski rynek pracy jest specyficzny i stawia coraz większe wymagania osobom, które chcą na nim funkcjonować. Z jednej strony brakuje rąk do pracy w rolnictwie i gorzej opłacanych zajęciach, a pracodawcy chętnie zatrudniają Ukraińców, a z drugiej przed specjalistami stawiane są coraz większe wymagania.

Zbyt wiele ofert? Skorzystaj z wyszukiwarki

