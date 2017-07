Gdzie nad wodę?

W czasie upalnych dni najczęściej szukamy ochłody nad wodą. Sprawdziliśmy najciekawsze miejsca na terenie powiatu trzebnickiego i okolic.



Trzebnica

Mieszkańcy powiatu trzebnickiego mogą cieszyć się sporym wyborem w kwestii akwenów na naszym terenie. W Trzebnicy istnieje kryta pływalnia z częścią zewnętrzną basenów, z której w sezonie letnim chętnie korzystają również mieszkańcy okolicznych powiatów. Od 24 czerwca z basenu zewnętrznego korzystać można codziennie w godzinach 9-19. Ceny biletów zależne są od kilku czynników.

W dni powszednie czyli od poniedziałku do piątku bilet normalny do godziny 14 kosztuje 12 zł, ulgowy natomiast 9 zł. Po godzinie 14 cena biletu normalnego wynosi 10 zł, ulgowego – 7 zł. Dwie godziny przed zamknięciem cena dla wszystkich to 3 zł.

Nieco inaczej wygląda kwestia cen w soboty, niedziele i święta. Do godziny 14 bilet normalny to koszt 15 zł, ulgowy – 11 zł. Po godzinie 14 bilet normalny – 13 zł, bilet ulgowy 9 zł. Dwie godziny przed zamknięciem cena dla wszystkich to 3 zł. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego pobytu na basenie, licząc od chwili wejścia na jego teren. Jest to o tyle istotna informacja, że gdy zapomnimy czegoś np. z auta za powrót na basen, będziemy musieli zapłacić jeszcze raz.

Dla gości wydzielone jest boisko do piłki plażowej, basen dla dzieci i tory pływackie. dodatkowo funkcjonują dwie zjeżdżalnie zewnętrzne.

Żmigród

Żmigrodzki Aquagród cieszy się sporą popularnością wśród mieszkańców powiatu trzebnickiego. Kompleks składa się z basenu sportowego (6 torów pływackich), basenu rekreacyjnego i brodzika dla dzieci czynny jest już od 31 maja. Z basenu można korzystać w godz. 10 – 19, dodatkowo we wtorki i czwartki w godzinach 19 – 20 wstęp dla osób 40+ kosztuje 3 zł . Dla osób ze Żmigrodzką Kartą Dużej Rodziny przewidziano zniżkę 50%. Bilet normalny kosztuje 10 zł, po godzinie 16 – 6 zł. Bilet ulgowy to koszt wysokości 5 zł, po godzinie 16 – 3 zł. Oborniki Śląskie W godzinach od 10 do 18 czynny jest basen kąpielowy w Obornikach Śląskich, określany mianem jednego z największych tego typu obiektów otwartych z wodą z własnego ujęcia. Tutaj ceny wyglądają bardzo korzystnie: dzieci i młodzież za całodzienny pobyt zapłacą 3 zł (do lat 6 wchodzą bezpłatnie), bilet dla osoby dorosłej kosztuje 5 złotych. Cena jest niewątpliwym atutem kąpieliska. Również duża powierzchnia terenów zielonych gwarantuje, że zawsze znajdziemy miejsce na swój kocyk. I to zarówno w cieniu, jak i w słońcu. Zdecydowanym minusem jest jednak fakt, że obiekt od lat nie był remontowany. Oleśnica Basen letni na terenie ośrodka „Atol” w Oleśnicy to propozycja na wypoczynek dla całej rodziny. Cały teren basenu otacza duża ilość zieleni. Na terenie obiektu znajdują się baseny z podgrzewaną wodą, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnie, fontanny i bezpieczny plac zabaw. Dodatkowo bezpłatnie korzystać można z boiska do gry w piłkę siatkową plażową oraz grilla (odpłatnie). Całodzienne bilety wstępu podzielone zostały na kilka kategorii. Bilety dziecięce, dla dzieci do lat 7, od poniedziałku do piątku to koszt 4 zł, w weekend i święta – 5 zł. Bilety ulgowe w tygodniu to koszt 9 zł, w weekend – 10 zł. Dorośli, w tygodniu zapłacą 13 zł, w weekend natomiast 15 zł. Koszt dla wszystkich, dwie godziny przed zamknięciem obiektu – 4 zł. Wołów Wczasowiczom oferuje trzy niecki basenowe, specjalnie przygotowane tereny zielone przeznaczone do plażowania. Dodatkowo boisko do siatkówki plażowej oraz koszykówki, oraz możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego. Od poniedziałku do piątku bilet ulgowy kosztuje 10 zł, w weekend i święta – 12 zł. Bilet ulgowy w tygodniu kupimy za 5 zł, w weekend i święta, to koszt 6 zł. Basen oferuje również bilety w systemie rodzinnym, w tym wypadku cena uzależniona jest od ilości opiekunów i dzieci. Miłośnicy słonecznych i wodnych kąpieli, którzy jednak nie przepadają za chlorowaną wodą, a zamiast leżaków wybierają zielona trawę skorzystać mogą z propozycji kąpielisk i zalewów. Wilczyn W zacisznej miejscowości w pobliżu Obornik Śląskich działa ośrodek wypoczynkowy z domkami kempingowymi oraz polem namiotowym. Kąpielisko, które jest strzeżone przez ratowników. Obok kąpieliska znajduje się plac zabaw dla dzieci, a także niewielki, dmuchany basenik. Całodzienny wstęp dla dorosłego kosztuje 6 zł, bilet ulgowy to koszt 5 zł, natomiast za całodzienny pobyt psa na kąpielisku pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. Każdy pies musi jednak posiadać smycz i kaganiec. Pęgów

W Pęgowie turyści mogą się cieszyć z uroków nie tylko przyrody, ale i strzeżonego kąpieliska z plażą, bardzo czystą wodą, wypożyczalnią sprzętu wodnego i drewnianymi domkami noclegowymi. Dzieci do lat 6 wchodzą bezpłatnie, natomiast dzieci powyżej 6 lat, młodzież i dorośli za pobyt w godzinach 10 do 19 zapłacą 7 złotych.

Paniowice

Kopalnia Wrocław to przestrzeń dawnej kopalni odkrywkowej przekształconej w miejsce łączące rekreację, sport i odpoczynek. Zagospodarowane 38 ha znajduje się na terenach Natura 2000 Doliny Widawy. W tym roku sezon oficjalnie rozpoczyna się 1 lipca.

Teren podzielony został na dwie strefy. Część plażową z boiskami do piłki siatkowej oraz placami zabaw oraz część tzw. zatoka, czyli linia brzegowa otoczona lasem z altanami wypoczynkowymi oraz całoroczną strefą wędkarską. Wśród atrakcji również dmuchany tor przeszkód na wodzie, kino pod gwiazdami, rowery wodne, kajaki i beach bar. Jednak za większość oferowanych na terenie Kopalni atrakcji trzeba dodatkowo zapłacić, koszta wahają się w granicach od 5 zł do 80 zł, w zależności od rodzaju atrakcji i dni tygodnia.

Kopalnia w Paniowicach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 20, w soboty i niedziele od 9 do 20. Bilet normalny to koszt 10 zł za dzień w tygodniu, 13 zł za dzień w weekendy i święta. Ceny biletów ulgowych to 8 zł/dzień w tygodniu, 10 zł/dzień w weekendy i święta. Po godzinie 17 ceny wszystkich biletów to koszt 5 zł. Dodatkowo za wstęp psa również zapłacimy 5 zł.

Mietków