Do najpopularniejszych urządzeń drukujących należą drukarki atramentowe i laserowe. Wykorzystują one różne technologie druku. Modele atramentowe drukują poprzez umieszczenie na papierze mikroskopijnych kropli atramentu, które są uwalniane z dysz w głowicy drukującej. Drukarki te umożliwiają druk w kolorze. Wyposażone są w cztery pojemniki atramentu w kolorach: czarnym, żółtym, niebieskim i purpurowym.

Modele urządzeń drukujących na polskim rynku

Drukarki laserowe tworzą wydruk poprzez umieszczanie na papierze cząstek tonera o konsystencji proszku, przy pomocy światła laserowego. Na rynku dostępne są dwa typy drukarek laserowych – kolorowe (wykorzystujące przeważnie cztery różne tonery CMYK), oraz monochromatyczne (wykorzystujące tylko jeden toner).

Drukarki atramentowe do samodzielnego napełniania

Urządzenia atramentowe różnią się od modeli laserowych szybkością wydruku, jego jakością, kosztem eksploatacji drukarki i samego już wydruku, możliwością drukowania bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Dostępne na rynku modele atramentowe zapewniają wysoką jakość drukowania, są szczególnie przydatne przy wydruku zdjęć i różnego rodzaju grafik oraz prezentacji. Niestety bardzo dobra jakość wydruku wiąże się też z wyższymi kosztami eksploatacji tego urządzenia. Choć producenci drukarek tego typu starają się redukować te koszty.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest drukarka na atrament do napełniania samemu (takim modelem jest np. hp deskjet GT 5810). Wyposażona jest ona w system stałego zasilania atramentem. Zbiorniki na tusze umiejscowione są zwykle z przodu drukarki. Posiadają one przeźroczyste ścianki, dzięki czemu można kontrolować poziom ich wypełnienia. Zamykane są za pomocą silikonowych zatyczek, które zabezpieczają urządzenie przed ewentualnym rozlaniem atramentu, zwłaszcza podczas przenoszenia drukarki. Takie rozwiązanie sprawia, że dolewanie tuszu jest prostsze i trudniej jest doprowadzić do jego przelania, lub rozlania. W przypadku drukarek kolorowych konieczne jest uzupełnianie każdego z pojemników na poszczególne kolory z osobna. Drukarka na atrament do napełniania samemu posiada wiele zalet.

Do najważniejszych z nich należy znaczne obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wydruku w różnych kolorach. W niektórych modelach drukarek atramentowych pojemnik na tusz czarny jest znacznie większy niż pojemniki na tusze kolorowe. Wynika to z faktu dysproporcji w zużyciu poszczególnych kolorów atramentu.

