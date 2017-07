Dofinansowanie do fotowoltaiki

Najprawdopodobniej we wrześniu podpisywane będą umowy na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Jak się okazuje, do mieszkańców gminy Żmigród zgłaszają się osoby, które chcą „pomóc” w uzyskaniu pieniędzy. Urzędnicy przestrzegają przed podpisywaniem jakichkolwiek zobowiązań.



Urząd Miejski w Żmigrodzie poinformował, że projekt partnerski pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – Mikroinstalacje Fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 24 mln 458 tys. zł. Zadania realizowanie na terenie Żmigrodu mają kosztować – 1 mln 517 tys., zł. Aż 1 mln 279 tys. zł będzie pochodziło z dofinansowania. Wkład własny wyniesie zatem tylko niecałe 240 tys. zł.

Informacje o tym, w jaki sposób można starać się o dofinansowanie będą dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie. Spodziewany termin podpisania umów to wrzesień 2017 roku.

Jak się okazuje, już pojawili się ludzie, którzy chcą „pomagać” w uzyskaniu dofinansowania. Urzędnicy przestrzegają przed podpisywaniem jakichkolwiek umów.

– Wszelkie rzetelne i wiarygodne informacje będą udzielane jedynie przez Lidera projektu , Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” ze Świdnicy, oraz gminę Żmigród (Paweł Pilarski, tel. kontaktowy: 71 385 30 57 w. 18. Szersze działania informacyjne planowane są dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, co może nastąpić za 2-4 miesiące – podał Paweł Pilarski z Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.