Dlaczego warto ozonować samochód?

Najważniejszym składnikiem powietrza, którym oddychamy jest tlen zbudowany z dwóch cząsteczek. Pod wpływem promieniowania nadfioletowego lub wyładowań atmosferycznych ulegają one rozbiciu na pojedyncze atomy. Kiedy te atomy połączą się z cząsteczkami dwuatomowymi powstanie ozon. Duże stężenie ozonu jest groźne dla wszystkich organizmów żywych. W małym okazuje się bardzo silnym utleniaczem, który wchodząc w reakcje z roztoczami, bakteriami, pyłkami roślin może je unicestwić. Ozon działa zabójczo nawet na bakterie, które bardzo trudno poddają się antybiotykom

Ozonowanie samochodu – skąd uzyskać ozon?

Kiedy w trakcie badań nad ozonem okazało się, że jest on bardzo silnym środkiem odkażającym postanowiono tę cechę wykorzystać do celów praktycznych. W ten sposób narodził się pomysł skonstruowania urządzeń do sztucznego wytwarzania ozonu, które fachowo nazwano generatorami ozonu lub po prostu ozonatorami. Urządzenia te emitują promieniowanie nadfioletowe lub też symulują wyładowania atmosferyczne. Wydajność tych urządzeń jest bardzo różna. Począwszy od niewielkich ozonatorów, które w ciągu godziny usuną zaledwie 400 miligramów zanieczyszczeń aż po całe instalacje i systemy ozonowania, które w ciągu jednej godziny pracy usuną od 1000 do 6000 miligramów zanieczyszczeń lub nawet więcej.

Dlaczego powinniśmy ozonować samochód?

Nawet najbardziej pedantyczni właściciele samochodów nie są w stanie usunąć ze środka kabiny przykrych zapachów. Do tego nie możemy zapomnieć, że układ klimatyzacji jest idealnym środowiskiem do rozwoju grzybów, pleśni, bakterii i wirusów. Nie ma obecnie środka chemicznego, który dotrze w najbardziej niedostępne miejsca w układzie klimatyzacji i skutecznie zniszczy zasiedlające ją mikroorganizmy. W układzie klimatyzacji mogą też gromadzić się metale ciężkie i alergeny. Tylko ozonowanie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Pamiętajmy, że jazda samochodem – zwłaszcza, jeśli trwa kilka godzin – w którym klimatyzacja nie do końca jest sprawna może okazać się niebezpieczna. Brzydki zapach to najmniejszy problem. Nagromadzone chorobotwórcze mikroorganizmy w układzie klimatyzacji po kilku godzinach jazdy mogą wywołać drapanie w gardle i bóle głowy. Możemy też szybciej odczuwać znużenie jazdą. Spadek koncentracji kierowcy zagraża nie tylko naszemu bezpieczeństwu na drodze, ale także i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Jak wygląda ozonowanie samochodu?

Decydując się na ozonowanie samochodu mamy do wyboru dwie opcje: zakup dedykowanego ozonatora do klimatyzacji samochodowej i samodzielne dezynfekowanie auta lub też oddanie samochodu do serwisu klimatyzacji. Niezależnie od opcji, którą wybierzemy pamiętajmy, że ozonowanie jest bezpieczne i nieszkodliwe. Nie wymaga od nas żadnych specjalnych przygotowań. Na czas ozonowania nie musimy demontować radia, ani też odbiornika GPS. Nie musimy także zdejmować z siedzeń pokrowców, ani usuwać z niego dywaników. Ozon w żaden sposób nie wpływa bowiem na wyposażenie, które znajduje się w kokpicie auta.

Ozon z ozonatora – jak działa?

Sztucznie wytworzony ozon ma takie same właściwości, jak ten naturalny. Dzięki ozonowaniu samochodu zostaną zniszczone lotne cząsteczki, które są odpowiedzialne za przenoszenie zapachów. Dzięki temu z naszego auta znikną wszelkie zapachy: dymu tytoniowego czy też zapach, który pozostał w nim po naszych czworonożnych pupilach. Ozon rozprawi się także (skutecznie i bardzo szybko) z zarodnikami, pleśniami, alergenami, wirusami. Ozon to związek nie tylko skuteczny. Po użyciu ozonatora nie pozostają żadne szkodliwe dla ludzi i zwierząt substancje, nie ma też żadnych opakowań, które nie nadają się do utylizacji. Stosując ozonator troszczymy się więc nie tylko o zdrowie swoje i swoich najbliższych, ale także o środowisko naturalne. Przykry zapach w kokpicie samochodu, zmęczenie, bóle głowy to sygnał, że nasza klimatyzacja wymaga odgrzybiania. Możemy w tym celu wykorzystać środki chemiczne, które jednak nie zawsze są skuteczne. O wiele lepszym rozwiązaniem jest ozonowanie samochodu, które uwolni nas od przykrego zapachu, pleśni, grzybów, wirusów i bakterii.

SPONSOROWANE