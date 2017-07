Czym się sugerować przy wyborze AC?

Zamierzasz wykupić autocasco, ale nie wiesz, czym się kierować przy wyborze polisy? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy artykuł, który odpowiada na Twoje wątpliwości. Dowiedz się, na co zwracać uwagę, kupując AC.

Zakres ochrony

Najważniejszym czynnikiem decydującym o atrakcyjności danej polisy AC jest gwarantowany przez nią zakres ochrony. Przy wyborze autocasco skoncentruj się przede wszystkim na tym, żeby obejmowało ryzyka, na których najbardziej Ci zależy. Niezależnie od tego, czy obawiasz się kradzieży, zderzenia ze zwierzęciem, czy konaru drzewa na masce, dopilnuj, żeby ubezpieczenie AC zapewniało odszkodowanie w razie ich wystąpienia.

Wyłączenia od odpowiedzialności towarzystwa

Czym są wyłączenia od odpowiedzialności? To sytuacje, które uniemożliwiają otrzymanie odszkodowania, nawet jeśli ich wynikiem jest konkretna szkoda. Wykluczenia obejmują z reguły takie przypadki jak jazda pod wpływem alkoholu, brak uprawnień do kierowania autem czy tzw. rażące niedbalstwo. Przed wyborem AC sprawdź, czy wyłączenia nie obejmują sytuacji, od których chcesz się ubezpieczyć – jeśli tak, poszukaj innej oferty.

Metoda wyceny szkody

Istnieją dwie metody wyceny szkody: kosztorysowa, czyli gotówkowa oraz warsztatowa – bezgotówkowa. Znacznie wygodniejsza i mniej kłopotliwa jest metoda bezgotówkowa, w ramach której oddajesz uszkodzone auto do mechanika, a on się rozlicza z towarzystwem. Więcej komplikacji powoduje metoda gotówkowa, bo po otrzymaniu odszkodowania w gotówce wszelkie naprawy należy wykonać we własnym zakresie.

Rodzaj części użytych do naprawy

Jeżeli ubezpieczasz wartościowe auto, które serwisujesz w ASO, możliwość użycia oryginalnych części podczas naprawy szkody z AC jest właściwie obowiązkowa. Można z niej natomiast zrezygnować przy starszych i tańszych samochodach, w przypadku których zamiast drogich oryginalnych części wystarczą zamienniki.

Udział własny

Udział własny to kwota wyrażona w procentach lub jako liczba bezwzględna, o którą zostaje pomniejszone ewentualne odszkodowanie. Niektóre towarzystwa go wymagają, inne nie. To ważny elementem AC, dlatego przyjrzyj się mu przed zakupem i jeśli jest wymagany, sprawdź również, ile wynosi minimalny udział własny.

Suma ubezpieczenia – stała czy zmienna, odnawialna czy nieodnawialna

Stała suma ubezpieczenia sprawia, że wysokość odszkodowania z AC jest obliczana na podstawie pierwotnej wyceny. Przy zmiennej sumie ubezpieczenia odszkodowanie jest tym mniejsze, im bardziej spada wartość samochodu. Stała suma ubezpieczenia okazuje się więc korzystniejsza, ale jednocześnie skutkuje wyższą składką niż zmienna. Odnawialność to kolejna ważna opcja, ponieważ gdy jej brak, po rozliczeniu szkody suma ubezpieczenia może zostać obniżona przez towarzystwo.

To tyle o AC. Jeśli interesują Cię inne ubezpieczenia, np. obowiązkowa polisa od odpowiedzialności cywilnej, sprawdź najtańsze OC na kalkulator-oc-ac.auto.pl.

