Buduje się nowy market

Mieszkańcy Obornik Śl. już niebawem będą mogli robić zakupy w nowym markecie. Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie, ponieważ sieć… nie udziela żadnych informacji.



U zbiegu ulic Trzebnickiej i Wita Stwosza w Obornikach Śl. budowany jest nowy sklep. Już po fundamentach widać, że będzie miał całkiem sporą powierzchnię. Prace idą pełną parą, na budowie pracuje sporo ludzi. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, na jednej z prywatnych działek powstanie sklep sieci Dino.

Aby dowiedzieć o szczegóły inwestycji skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym sieci. Zapytaliśmy o to, kiedy sklep będzie otwarty, jaką będzie miał powierzchnię, ile miejsc parkingowych przewidziano. Ponieważ odpowiedź długo nie nadchodziła, dodzwoniliśmy się do osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami. Jak się okazało, nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ponieważ… sieć nie ma w zwyczaju opowiadać o swoich inwestycjach. Trochę nas to zdziwiło, ponieważ przedsiębiorcy zwykle lubią chwalić się swoimi inwestycjami, nowymi sklepami, bo przy okazji podania konkretnych informacji mają także darmową reklamę.

Niemniej jednak nowy sklep zapowiada się na większy niż ten, który jest w centrum, tuż przy rondzie. W cichej dotąd okolicy może zrobić się całkiem spory ruch, bo sieć przyciąga klientów wieloma promocjami. Nie wszystkim okolicznym mieszkańcom się to podoba. O ile papugarnia, która powstała na ul. Wita Stwosza nie generuje dużego ruchu samochodów, o tyle spory market będzie przyciągał wielu klientów przyjeżdżających samochodami. Miejmy nadzieję, że inwestycja nie będzie uciążliwa dla pobliskich mieszkańców, a klienci będą zadowoleni z możliwości robienia zakupów w dużym, komfortowym sklepie.