Ważne | Tragiczny wypadek na drodze! Strażacki bosak zabił rowerzystkę

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 5 czerwca w godzinach południowych, na drodze gminnej w okolicach lasu przy skrzyżowaniu dróg w pobliżu Żmigrodu.

Jednostka OSP ruszyła do pożaru drzewa. Gdy na sygnale wóz mijał rowerzystkę, z samochodu odpiął się bosak, który uderzył z impetem w cyklistkę. Strażacy nieświadomi zdarzenia pojechali dalej na wezwanie. Dopiero po zadysponowaniu ich jednostki do potencjalnego potrącenia zorientowali się, że to sprzęt, który odpadł z ich samochodu, spowodował wypadek. Rowerzystka zginęła na miejscu.