Wandali nie sieją. Sami rosną w Obornikach Śl.

Mówi się, że idiotów nie sieją, że sami rosną. I tak jest chyba w Obornikach Śl. Minęło kilka tygodni od artykułu, w którym opisaliśmy jak wielkie zniszczenia powodują wandale. Podawaliśmy przykładowe koszty napraw.

Podczas ostatniego weekendu ktoś urządził sobie ognisko na jednej z ławek w Parku XXX-lecia przy ul. Paderewskiego, ul. Trzebnickiej i ul. M. Skłodowskiej-Curie w Obornikach Śląskich.

Jak napisali urzędnicy informujący o zdarzeniu, „spalono ławkę oraz odpady, które na nią wysypano z pojemnika miejskiego. Ławka jest zniszczona i nie nadaje się do użytkowania. Z kolei w innej ławce połamano odeskowanie. Każdego, kto widział osoby przeprowadzające powyższe działania prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim. Ponadto jeśli jesteście Państwo świadkami podobnych zdarzeń to prosimy o reagowanie, o wzywanie Policji lub informowanie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich” – apelują urzędnicy.

A tak całkiem niedawno ukradziono fontannę ze stawu przy ul. ks. kard. Wyszyńskiego.

Pod wpisem o wandalach, który został umieszczony na oficjalnym Facebookowym profilu Gminy Oborniki Śl. mieszkańcy dyskutują o potrzebie zamontowania większej ilości kamer monitoringu.