Sezon wakacyjny w pełni, gdzie można rozpalić grilla lub oknisko?

Czy można bez przykrych konsekwencji grillować w parku bądź nad rzeką? Planujesz grilla na balkonie albo ognisko w lesie? Sprawdź, gdzie możesz bez przeszkód zorganizować spotkanie ze znajomymi czy rodziną.

Teoretycznie przepisy prawne nie zakazują rozpalania grilla na tarasie czy w publicznym parku. Każdy może go zorganizować w swoim ogrodzie czy też działce.

Balkon to część naszego mieszkania, więc możemy na nim robić, co chcemy. Mandatem może być jednak ukarane pozostawienie grilla bez nadzoru. Problem pojawia się, gdy grillowania na balkonie zakazują spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. Nie oznacza to jednak, że możemy za łamanie ich przepisów dostać mandat.

Najlepiej jednak zadzwonić i porozmawiać z administracją, aby dostać odpowiednie informacje. Zgodnie z polskim prawem, grillować możemy też w publicznych parkach. Jednak tak jak w przypadku osiedli, regulamin parku może zakazywać organizowania takich imprez. Ważne jest też, żeby miejsce, w którym organizujemy imprezę, uprzątnąć po imprezowaniu.

Impreza z grillem w lesie

Zgodnie z przepisami, grilla w lesie można robić tylko w wyznaczonych przez nadleśniczego lub właściciela lasu miejscach. Musimy też upewnić się, że nie doprowadzimy swoimi działaniami do pożaru. Najważniejsza przy organizowaniu imprezy jest kwestia zachowania jej uczestników. Możliwe, że nasze krzyki, hałas lub inne „wybryki”, będą zakłócać spokój i porządek publiczny. Wtedy możemy dostać mandat albo może się to skończyć nawet aresztem…

Ognisko na biwaku i pikniku

Z rozpaleniem ogniska nie jest już tak łatwo, jak z zorganizowaniem grilla. Nieważne czy jest to łąka, jezioro, las czy rzeka – ognisko można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach. Używanie otwartego ognia jest zabronione „w odległości nie mniejszej niż 100 m od granicy lasu”. Nadleśniczy może pozwolić nam na rozpalenie ogniska blisko lasu, ale wyznacza wtedy dokładne miejsce, sposób zabezpieczenia czy osobę odpowiedzialną za samo ognisko. Na mapach przed lasem zaznaczone są często punkty, w których można rozpalić otwarty ogień. Znajdziemy tam też stoły, które przydadzą się podczas imprezy.

Pamiętajmy jednak, że nie możemy zabierać stamtąd drewna. O zgodę musimy zapytać nadleśniczego albo przyjechać z własnym zapasem.

Ognisko na podwórku

Rozpalić ognisko możemy bez problemu na terenie własnej działki, w odległości 100 metrów od zabudowań, lasów lub pól. Gdyby jednak coś poszło nie tak, musimy być gotowi na ugaszenie pożaru. Najlepiej, jeśli będziemy mieli pod ręką gaśnicę lub spore zapasy wody. Gminy mają jednak prawo zakazać organizowania takich imprez.