0 interpelacji, 0 zapytań. Tak „pracują” trzebniccy radni

Są wybierani raz na 4 lata, i właśnie mija drugi rok ich kadencji. Liczba radnych uzależniona jest od ilości mieszkańców danej gminy, w Trzebnicy jest ich 21. Spotykają się na komisjach i sesjach. Ale co tak naprawdę robią radni, za co odpowiadają, z czym mieszkańcy mogą się do nich zwracać? Kiedy możemy liczyć na ich pomoc i o czym decydują?

Sprawdziliśmy jak pracuje Rada Miejska w Trzebnicy

Niestety bardzo rzadko zdarza się sytuacja, aby zapytali o szczegóły np. planowanego przetargu czy inwestycji. Jeszcze rzadziej któryś z radnych wstrzyma się od głosu lub zagłosuje przeciw. Jest to chyba jedyna Rada na terenie powiatu trzebnickiego, gdzie wszelkie uchwały przechodzą praktycznie bezdyskusyjnie i praktycznie jednogłośnie.

Przypominamy kolejne wybory już w 2018! Warto przyjrzeć się pracy swoich przedstawicieli. Czy zasługują na diety, które pobierają? Czy wnoszą coś swoją osobą w rozwój miasta i gminy?

Jeszcze bardziej polecamy udać się na sesję do Trzebnicy i poobserwować pracę radnych!!!