Tir wypadł z drogi i zatrzymał się na barierkach

Do wypadku doszło w czwartek 1 czerwca, około godz. 7.10. Zdarzenie miało miejsce tuż przy zjeździe na Pierwoszów (pomiędzy Trzebnicą a Wisznią Małą).

Jak powiedział nam Dariusz Zajączkowski, rzecznik prasowy trzebnickich strażaków, wypadek wyglądał bardzo groźnie.

– Sygnał o wypadku otrzymaliśmy chwilę po godz. 7 rano. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, samochód dostawczy transit znajdował się w rowie po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Wrocławia. Kierowca jeszcze był w pojeździe. Tir natomiast był po lewej stronie drogi, w rowie i częściowo na ścieżce rowerowej. Jego kierowca stał już na zewnątrz samochodu. Jak się okazało, w zdarzeniu brał udział jeszcze jeden samochód – autobus, który przewoził ludzi. Stał na pasie awaryjnym, około 200 metrów od miejsca darzenia. teren zabezpieczali już policjanci – podaje Dariusz Zajączkowski.

Strażacy udzielili kwalifikowanej pomocy medycznej kierowcy forda transita. Po chwili na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który zajął się poszkodowanym mężczyzną. Strażacy odłączyli akumulatory i zabezpieczyli miejsce kolizji. W czasie akcji ruch na krajowej „piątce” odbywał się wahadłowo.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy:

– Przyczyną zdarzenia było tylne zderzenie dwóch pojazdów, nastąpiło z winy kierujący samochodem ciężarowym Scania. Sprawca miał uprawnienia do kierowania pojazdem i był trzeźwy, jednak nie przyznał się do winy. W związku z tym został sporządzony wniosek o ukaranie do sądu, który rozpatrzy sprawę.

Na miejscu okazało się jednak, że poszkodowany, lekko ranny kierujący samochodem Ford Transit był pod wpływem alkoholu

W takiej sytuacji sprawą zajmie się sąd, który przesłucha wszystkie strony zdarzenia oraz świadków.

Było to ogromnym utrudnieniem dla kierowców, którzy w zdecydowanej większości, w godzinach porannego szczytu chcieli dotrzeć do pracy. Uszkodzone pojazdy zostały zabezpieczone przez policję i po pewnym czasie usunięte z drogi. Strażacy działali w sumie godzinę i 15 minut.