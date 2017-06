DeguStacja – Restauracja z Pasją

Sukces lokalu na Dworcu PKP w Obornikach Śląskich ośmielił właścicielkę, Małgorzatę Konowałek, dla której, jak sama mówi, gotowanie jest wielką przygodą i jej życiową pasją. Niestety niewielkich rozmiarów lokal na stacji nie dawał jej możliwości, żeby w pełni zrealizować swoje marzenia. Wraz z przyjaciółką Anną Stadtmuller – wegetarianką, kochającą wszystko co roślinne, postanowiły otworzyć w Obornikach Śląskich większy lokal, który stałby się pełnowymiarową restauracją.

– Nie będziemy mieć tu stałego menu. Codziennie będziemy serwować coś innego. Każdy będzie mógł, znaleźć coś dla siebie. Zupy będą bardzo różne, drugie dania również – mówi Małgorzata Konowałek.

Lokal ma być czynny

od godz. 10 do godz. 21

a w weekendy do 23.

– Chcemy, żeby to była prawdziwa restauracja – pełna gości, którzy przyszli po to aby zjeść coś pysznego i zdrowego, albo żeby przy filiżance aromatycznej kawy posłuchać przyjemnego jazzu. Nie będziemy sprzedawać alkoholu. Wprowadziliśmy zasadę „bring your own bottle”. Jeśli ktoś będzie chciał się napić wina lub piwa do posiłku, to może przynieść swój ulubiony trunek a my dajemy mu kieliszki i kufle. Warunek jest taki, że trzeba złożyć w lokalu zamówienie za minimum 30 zł za osobę. Ten trend jest coraz bardzo popularny na świecie. U nas raczej nie, bo restauracje sporo zarabiają na sprzedaży alkoholu – dodaje pani Ania.