Piękne i niebezpieczne – konwalie

Są delikatne, pięknie pachną i kojarzą się z prawdziwą majową wiosną. Konwalia majowa, która w pełni rozkwitła, może być jednak zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Do 2014 roku była ona pod ochroną. Wcześniej konwalia objęta była częściową ochroną gatunkową. Wprowadzono wtedy ograniczenia, aby uchronić roślinę przed nadmiernym zrywaniem do celów leczniczych i ozdobnych.

W Europie uważano, że konwalia poprawiała pamięć, leczyła serce, epilepsję oraz uśmierzała ból. Okazuje się jednak, że jest to roślina trująca, której przedawkowanie może doprowadzić nawet do śmierci. Konwalia majowa zawiera niebezpieczne substancje, glikozy, które mogą wywołać zaburzenia rytmu serca. Innym objawem zatrucia tą rośliną bywają mdłości, wymioty i biegunka.

Na zatrucie konwalią majową może też wskazywać m.in. inne postrzeganie barw (wszystko ma wtedy żółty kolor) oraz bóle i zawroty głowy. U osób szczególnie wrażliwych na konwalie kontakt z jej liśćmi wywołuje podrażnienia skóry.

Kwiaty konwalii niebezpieczna są jednakowo dla ludzi oraz dla zwierząt.

Mimo to konwalia od wieków znana jest z charakterystycznego zapachu, przez co stosowana jest w przemyśle perfumeryjnym. Olejek eteryczny dodaje się do perfum i kosmetyków.