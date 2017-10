Jak wybrać najlepszy ekogroszek

W przypadku węgla rzadko zdarza się, że tani materiał jest jednocześnie dobry. Te pojęcia praktycznie się wykluczają. W większości przypadków tańsze materiały opałowe są zwyczajnie gorszej jakości – mają mniejszą kaloryczność, przez co dostarczają mniej ciepła i wytwarzają więcej siarki i popiołu. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, by wybrać wartościowy opał w dobrej relacji ceny do jakości.

Jak wygląda tani ekogroszek

Zanim sprawdzisz jak sprawdza się twój węgiel w praktyce – możesz ocenić jego jakość na podstawie właściwości fizycznych. Granulacja, czyli wielkość ziaren powinna wynosić od 8 do 25 mm. Tani ekogroszek łatwo rozpoznać po kolorze – ten rodzaj opału wytwarza się z węgla kamiennego, powinien więc być smoliście czarny. Warto też zwrócić uwagę na jego czystość – materiał powinien być całkowicie wolny od kamieni i przyrostów na powierzchni ziaren.

Kaloryczność ekogroszku

Kaloryczność węgla oznacza wartość ciepła, którą wytworzy spalony kilogram węgla. Im wyższa, tym lepsza? W tym przypadku akurat ta zasada nie ma uzasadnienia. Należy bowiem wziąć pod uwagę przede wszystkim proporcję kaloryczności do ceny. W cieplejsze miesiące nie musisz ogrzewać domu maksymalnie kalorycznym opałem. Taka praktyka może wręcz przynieść straty. Wybierz wysokokaloryczny groszek na czas mrozów, ponieważ taki węgiel doskonale utrzyma temperaturę w piecu.

Tani ekogroszek a spalanie

Najczęściej tani ekogroszek to węgiel, który emituje dużo większą ilość siarki do atmosfery i zostawia po spaleniu więcej popiołu w porównaniu z opałami lepszej jakości. Procentowa zawartość siarki jest duża, jeśli wynosi 1-2%. W przypadku popiołu wartość powyżej 10% jest znacząca. Warto pamiętać, że popiół, który pozostaje w kotle nie tylko musi być odpowiednio zabezpieczony i zutylizowany, ale także generuje więcej pracy dla operatora pieca, ponieważ trzeba go regularnie opróżniać.

Ekogroszek workowany czy luz?

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na cenę węgla jest sposób pakowania. Tani ekogroszek kupowany luzem może pomóc ci wygenerować oszczędności, ale z kupowaniem opału w takiej formie wiąże się pewne ryzyko. Nieuczciwi sprzedawcy mogą zmieszać opał w materiałami gorszej jakości lub z miałem węglowym. W przypadku ekogroszku workowanego wiesz, że dostaniesz dokładnie tyle materiału, za ile płacisz. Węgiel kupowany luzem wymaga też większej przestrzeni na przechowywanie go oraz sprawia, że trudno jest utrzymać kotłownię w porządku. Zanim więc kupisz węgiel luzem, upewnij się czy wybrany przez ciebie sprzedawca jest rzetelny, a opał pochodzi ze sprawdzonego źródła.

SPONSOROWANE