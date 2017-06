Golfista z Obornik Śląskich najlepszym kontynentalnym Europejczykiem

Mateusz Gradecki zajął znakomite 10. miejsce podczas St Andrews Links Trophy – jednego z najważniejszych amatorskich turniejów golfowych na świecie.

W pierwszych trzech rundach Mateusz zanotował wyniki 73, 71, 72. Wynikczwartej, finałowej rundy:68 uderzeń (-4), zapewnił zawodnikowi miejsce w pierwszej dziesiątce, był to też najlepszy wynik w całej rundzie finałowej. Mateusz był też najlepszym Europejczykiem z kontynentu. W rywalizacji wzięło udział łącznie 144 graczy z całego świata, do finałowej części turnieju awansowało zaledwie 45 najlepszych golfistów.

– Każda runda na Old Course w St Andrews wciąż jest dla mnie wielkim przeżyciem. Czuję się na tym polu coraz pewniej, co jest kluczem do dobrej gry w tym historycznym miejscu. Miejsce w pierwszej 10 podczas tak dużego turnieju jest świetnym prognostykiem przed nadchodzącymi startami” – powiedział Mateusz Gradecki.

Turniej St Andrews Links Trophy jest wyjątkowy także ze względu na miejsce jego rozgrywania. Tutejsze pola golfowe związane są z tym sportem od ponad 600 lat i przez to często określane jako kolebka golfa.

Udział w St Andrews Links Trophy to pierwszy z trzech dużych turniejów, który Mateusz Gradecki rozgrywa w czerwcu w Europie. Już 19 czerwca rozpoczyna rywalizację w turnieju British Amateur Championship, w którym weźmie udział 288 golfistów z całego świata. Następnie 28 czerwca weźmie udział w Mistrzostwach Europy Amatorów.

Mateusz w maju 2017 roku wrócił do Europy po czterech latach gry w lidze akademickiej NCAA. Gradecki reprezentował w USA barwy drużynyEast TenneseeState University i trzykrotnie sięgał z nią po mistrzostwo konferencji południowej ligi NCAA.

***

Pochodzący z Obornik Śląskich Mateusz Gradeckijest jednym z najlepszych zawodników w historii polskiego golfa. Jest pięciokrotnym zdobywcą tytułu Mistrza Polski (po raz piąty zdobył ten tytuł w 2016 r). W 2015 roku znalazł się w najlepszej szesnastce prestiżowego Amateur Championship w Wielkiej Brytanii – takiego wyniku nie osiągnął przed nim żaden golfista z Polski. Łącznie zwyciężył 10 turniejów, które zaliczają się do Światowego Rankingu Amatorów. W swojej karierze brał udział w turniejach rozgrywanych w USA, Meksyku, RPA, Japonii, Puerto Rico, Turcji i w 15 krajach Europy.

Rodzimym klubem Mateusza jest Gradi Golf Club w Brzeźnie (powiat Trzebnica). Od maja 2017 roku Mateusz jest absolwentem East TenneseeState University. W ciągu czterech lat studiów w USA wraz z drużyną ETSU trzykrotnie zwyciężył w konferencji południowej (SoCon) prestiżowej ligi akademickiej NCAA.

Mateusz jest też jednym z pierwszych w Polsce zawodników, dla których golf to już rodzinna tradycja. Miłość do tego sportu zaszczepili w nim rodzice, którzy od wielu lat z sukcesami realizują się sportowo na poziomie amatorskim. Sukcesy w kobiecej reprezentacji Polski odnosi natomiast siostra Mateusza, Dominika, która studiuje w USA, reprezentując w golfie Florida State University.