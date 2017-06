Gmina unieważnia przetarg. Brak chętnych na remont szkoły?

Fatalna informacja dla gminy, ale też dla dzieci i rodziców. Unieważniono przetarg na remont, a w zasadzie przystosowanie byłego gimnazjum na Szkołę Podstawową nr 1 w Trzebnicy. Przy okazji zagrożony jest też remont SP w Kuźniczysku…



Pod koniec maja gmina ogłosiła przetarg na roboty budowlane w ramach tak zwanej termomodernizacji budynków SP nr 1 w Trzebnicy (budynek gimnazjum przy ul. Św. Jadwigi) i SP w Kuźniczysku. Gmina podzieliła prace na 5 zadań, a na całość zamierzała przeznaczyć prawie 1,4 mln zł. Remont, to zapowiadana przez burmistrza Marka Długozimę na spotkaniu z rodzicami, modernizacja budynku gimnazjum i przystosowanie go do potrzeb powstającej szkoły podstawowej. Czasu jest bardzo mało, bo remont musi zostać wykonany w okresie wakacyjnym. Nie wiemy dlaczego sam przetarg został ogłoszony tak późno, bo przecież o reformie wiadomo było już od dawna, niemniej jednak po otwarciu ofert w dniu 13 czerwca, okazało się, że na dwa zadania w ogóle nie było chętnych. Nikt nie złożył oferty na prace ociepleniowe i elektrykę. A niestety, to właśnie prace elektryków były kluczowe, bo bez tego nie można wykonać innych robót. Dlatego też, już na drugi dzień, czyli 14 czerwca gmina unieważniła cały przetarg, a dwa dni później ogłosiła nowy, z tymi samymi zadaniami. Tym razem otwarcie ofert ma nastąpić 30 czerwca 2017.

Nie wiadomo, czy tym razem wpłyną oferty na wszystkie zadania, ale jedno jest pewne, po otwarciu ofert musi zostać podpisana umowa i należy przekazać budynek wykonawcom. Czasu na realizację remontu zostaje bardzo mało, bo będą to niecałe dwa miesiące. Dzieci od września muszą rozpocząć już naukę, a trudno sobie wyobrazić, by uczyły się na placu budowy.

Przy okazji warto przypomnieć, że burmistrz, ogłosił także przetarg na sprzedaż hali sportowej, która służy między innymi potrzebą tej szkoły. Owszem, ma to być sprzedaż firmie leasingowej, ale gmina będzie musiała płacić raty za jej ponowny wykup. Tymczasem od reformy edukacji nie ma już odwrotu i SP nr 1 musi zacząć funkcjonować od września. Co będzie, jeśli i tym razem przetarg nie zostanie rozstrzygnięty?