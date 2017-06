Chwilówki – tanie pożyczanie online

Znalezienie taniej pożyczki nie jest prostym zadaniem, szczególnie jeżeli zależy nam na jak najkrótszym okresie oczekiwania na pieniądze. Niektóre życiowe sytuacje stawiają nas jednak pod ścianą przez co nie mamy większego wyboru i musimy zdecydować się na opcje, które niekoniecznie będą dla nas korzystne. Czy jednak faktycznie nie możemy liczyć na tanią pożyczkę przez internet? Może wystarczy po prostu dobrze poszukać aby natrafić na ciekawą ofertę? Sprawdźmy jak to wygląda.

Pożyczki pozabankowe

Jeżeli zależy nam na czasie to powinniśmy wybrać pożyczki pozabankowe, czyli takie, które są udzielane przez firmy pożyczkowe. Charakteryzują się one uproszczonymi procedurami i mniejszymi wymaganiami aniżeli pożyczki od instytucji bankowych. Co to oznacza w praktyce? Po pożyczkę pozabankową może sięgnąć praktycznie każdy, bez znaczenia na obecną sytuację finansową i zawodową. Firmy pożyczkowe nie wymagają od nas zaświadczenia o dochodach ani poręczenia. Według hipopozyczki.pl zazwyczaj wystarczą nasze dane osobowe i wypełnienie krótkiego formularza, który znajduje się na stronie internetowej.

Na jakie kwoty możemy liczyć?

Pożyczki pozabankowe nie opiewają na przesadnie wysokie kwoty. Do dyspozycji mamy od 2 do 5 tysięcy złotych. Jeszcze inaczej prezentuje się kwestia chwilówek, które udzielane są niemal od ręki na sumę do 1500-2000 zł. Niestety, w ich przypadku okres spłaty będzie znacznie krótszy, gdyż wynosi do 30 dni. Po upływie tego terminu musimy zwrócić całą, pożyczoną kwotę w całości. Pożyczki pozabankowe na większe kwoty wiążą się z dłuższym okresem spłaty nawet o kolejne 90 dni, czyli mniej więcej 3 miesiące.

Czy chwilówki mogą być tanie?

To najważniejsze pytanie, które zadaje sobie wiele pożyczkobiorców. Jak prezentują się koszty chwilówek? To oczywiście jest ściśle uzależnione od rodzaju firmy, którą wybierzemy lecz przeważnie jako nowi klienci możemy liczyć na ciekawe promocje. Do jednej z nich należy oferta darmowej pożyczki dla nowych klientów. Skorzystać może z niej każdy, kto do tej pory nie zaciągał pożyczki w wybranej firmie pożyczkowej. Co jednak oznacza sama słowa „darmowa”? Czy rzeczywiście możemy liczyć na bezpłatną usługę? Tak, ale pod kilkoma warunkami podaje malpkapozyczki.pl. Po pierwsze jej kwota nie może przekroczyć określonej sumy, która w większości przypadków kształtuje się na poziomie 1000 lub 1500 złotych, a po drugie okres spłaty nie przekracza 30 dni. W zamian otrzymujemy jednak pożyczkę, która nie zawiera żadnych dodatkowych opłat. Nie doliczana jest do niej prowizja, ubezpieczenie czy opłaty za samą usługę.

Czy to rozwiązanie jest dla nas korzystne?

Oczywiście, że tak. Jest to pożyczka, która nie posiada żadnych opłat, nie da się więc znaleźć jeszcze lepszej oferty. Pożyczamy dokładnie taką samą kwotę, którą później oddajemy. Nie różni się to niczym od przyjacielskiej pożyczki, z tym że musimy pamiętać o krótkim okresie spłaty. Z tej oferty możemy skorzystać jednorazowo.

Przekroczony okres spłaty-co wtedy?

Niedopilnowanie okresu spłaty może mieć dla nas przykre konsekwencje, ponieważ wówczas mogą zostać doliczone wysokie odsetki. Niektóre firmy oferują nam możliwość wydłużenia okresu spłaty o kolejne tygodnie, ale jest to opcja dodatkowa płatna. Będzie to jednak znacznie bardziej opłacalne rozwiązanie niż zwlekanie z zapłatą

Tania chwilówka to oferta, którą jak najbardziej możemy znaleźć w sieci i nie jest to takie trudne, jak mogło się z początku wydawać. Zwróćmy szczególną uwagę na darmowe pożyczki dla nowych klientów, które pozwolą nam dużo zaoszczędzić.

