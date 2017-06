Bieg Smoka mocną atrakcją Dni Smoka

Sport od kilku lat ma swoje stałe miejsce w programie obchodów Dni Smoka. Tegoroczne święto całej gminy Żmigród upiększyły dwa wydarzenia sportowe: 8 Żmigrodzki Bieg Smoka oraz 8 Żmigrodzki Bieg Małego Smoka (relacja poniżej). Sportowe świętowanie wśród dorosłych i dzieci cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, które wyraźnie z roku na rok się nasila.



W sobotę, 10 czerwca o bardzo wczesnych godzinach porannych ulice Żmigrodu przeszły prawdziwą „matamorfozę”. Zmiana organizacji ruchu drogowego, wymagała zaangażowania sił policyjnych, Ochotniczej Straży Pożarnej ze Żmigrodu, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, jak również żmigrodzkich harcerzy. Powód? Kolejna edycja Żmigrodzkiego Biegu Smoka, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jak się okazało tym razem do żmigrodzkich zmagań biegowych zgłosiło się 215 zawodników. Tuż przed startem oficjalnego otwarcia biegu dokonał burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski, który również w tych zawodach wystartował, z symbolicznym numerem 1 i jak się okazało uzyskał satysfakcjonujący czas 00:49:45, co pozwoliło zająć 132 miejsce w klasyfikacji open. Jako pierwszy na metę przybył ukraiński biegacz Dmytro Musiialchenko z czasem 00:32:02. Co ciekawe tuż za zwycięzcą na metę dotarł reprezentant UKS Sokół Żmigród Norbert Piekielny, który stracił do zwycięzcy tylko 6 sekund. Z kolei wśród kobiet tryumfowała znana polska biegaczka Agnieszka Janasiak z Poznania, uzyskując czas 00:35:52. Niestety jeden z uczestników tuż po przekroczeniu linii mety źle się poczuł i zasłabł. Zabezpieczające zawody służby medyczne musiały interweniować. Stan zdrowia zawodnika był na tyle poważny, że zdecydowano się wezwać Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Po tym jak na metę przybył ostatni zawodnik wszyscy przenieśli się na trybunę żmigrodzkiego stadionu, gdzie miała miejsce uroczysta dekoracja. Oprócz atrakcyjnego pakietu startowego czołowi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali pamiątkowe statuetki oraz czeki. Nie zabrakło również loterii w której można było nabyć nagrody rzeczowe ufundowane przez liczne grono sponsorów.

– Organizacja biegu na wysokim poziomie. W pakiecie koszulka, wafle ryżowe, batony musli, karnet na basen, banany, woda, grochówka… Dla każdego, coś dobrego. Dobre zabezpieczenie trasy, choć była trochę kręta. Sprawny przebieg dekoracji i losowanie ciekawych nagród. Bieg godny polecenia – napisała na profilu FB Agnieszka Janasik, czołowa zawodniczka biegów ulicznych w Polsce, zwyciężczyni III edycji Wings For Life Run w Poznaniu (2016). Warto dodać, że całe zawody poprowadził Całe zawody poprowadził znany polski spiker Roman Toboła, który w swoim doświadczonym i cennym CV ma m.in. największe krajowe maratony w Warszawie i Poznaniu. Organizatorzy 8 Żmigrodzkiego Biegu Smoka, a więc Gmina Żmigród, ZPK w Żmigrodzie oraz Klub Biegacza „Sukces” ze Żmigrodu mają powody do zadowolenia i satysfakcji. Kolejna edycja Żmigrodzkiego Biegu Smoka za rok!