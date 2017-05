Zbliża się sezon komunijny – jakie prezenty wybrać?

Wielkimi krokami zbliża się majowy sezon komunijny 2017. To bardzo ważny dzień nie tylko dla dziecka, ale i dla całej rodziny oraz zaproszonych gości. Jest to jednak również ogromne wyzwanie. Trzeba wymyślić odpowiedni prezent, który nie tylko spodoba się dziecku, ale też nie wydrenuje zbytnio naszego portfela. Jakie są trendy na komunie 2017?

Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że hity prezentowe na komunie 2017 to głównie gadżety elektroniczne. Jednak nie wszystkie. Największą popularnością wśród nabywców cieszą smartfony, laptopy, gry i konsole (szczególnie zestawy). Maleje za to zainteresowanie aparatami fotograficznymi i odtwarzaczami MP3.

Popyt na tablety, laptopy i smartfony rośnie już od połowy kwietnia. Podobnie jak zainteresowanie konsolami z dołączonymi padami, kierownicami, czy joystickami. – Jednak w tym roku komunia stymuluje również sprzedaż w segmentach niezwiązanych z elektroniką. Doskonałe wyniki sprzedażowe notujemy w kategorii rowerów. Hitem sprzedaży w okresie około komunijnym może okazać się również kategoria deskorolek z napędem elektrycznym – mówi Michał Mystkowski, rzecznik Media Expert.

Niestety za najpopularniejsze upominki zapłacimy niemało. Oto orientacyjne ceny wybranych prezentów:

– smarfton lub tablet-od ok. 400 do nawet 3000 zł,

– laptop lub konsola do gier-od ok. 1000 zł,

– rower-od ok. 400-500 zł,

– deskorolka z napędem elektrycznym-od 1000 zł.

Na prezent komunijny przeznaczymy zatem co najmniej 400 zł. Czy jednak zakup modnego obecnie gadżetu to rzeczywiście dobry pomysł, skoro po pewnym czasie może się znudzić? Dla tych, którzy wolą bardziej zdroworozsądkowe podejście do życia pozostaje np. przekazanie tej kwoty z myślą o dofinansowaniu wymarzonego wyjazdu wakacyjnego lub zakupu sprzętu sportowego?

– Takie podejście zasługuje na uwagę przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, wzbudzamy w dziecku chęć gromadzenia oszczędności na realizację konkretnego, wymarzonego celu – mówi Agnieszka Mielniczuk, ekspert eurobanku ds. produktów oszczędnościowych. – Po drugie, to dobra okazja do rozpoczęcia edukacji finansowej naszego dziecka i wskazania mu sposobów ochrony oszczędności przed pokusą wydania np. przez założenie rachunku oszczędnościowego czy lokaty terminowej – dodaje.

Niezależnie od tego, na jaką formę prezentu się zdecydujemy, trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem. Przeanalizujmy swoje możliwości finansowe, aby uniknąć niepotrzebnego zadłużania.

/mslgroup/