Zaorali nam ścieżki

– Jestem zbulwersowany tym, że tak zniszczono ścieżkę, którą chodziło na Wzgórze Grzybek wiele osób – mówi oborniczanin. – To tylko prace porządkowe – odpowiada urzędnik.



Z prośbą o interwencję zwrócił się do nas mieszkaniec Obornik Śl. – Bardzo często spaceruję na Grzybek. Na wzniesienie wchodzę ścieżką, która wiedzie od ul. Orkana, tuż obok kościoła. Jak się jednak okazuje, ktoś dopuścił do tego, że ciężki samochód całkiem rozjechał dróżkę. Myślę, że nie tylko mnie to bulwersuje, ponieważ codziennie widziałem tam wiele osób, które szły tą samą drogą, co ja. Wcześniej była to wydeptana droga, a teraz wszystko jest rozjechane. Po gliniastym podłożu nie da się już teraz przejść, zwłaszcza po deszczach. Poza tym, ktoś wycinał drzewa i pozostawiał wykopane do połowy korzenie – mówi oborniczanin, który sam próbował dowiedzieć się, dlaczego podejście teraz tak wygląda. Jak twierdzi, w Urzędzie Miejskim nie otrzymał satysfakcjonującej go odpowiedzi.

Monika Wiszniowska, szefowa wydziału ochrony środowiska mówi, że cały teren został wydzierżawiony. – Osoba, która dzierżawi teren w ramach umowy oczyszcza go. Po wycince drzew, powyrywano korzenie. Teraz to miejsce jest systematycznie czyszczone. Ostatnio dużo padało, a w tym miejscu nie ma chodnika. Podmokły grunt sprawia, że w tym momencie przejście jest bardzo trudne. Nikt nie chciał niszczyć ścieżek, po prostu w wyniku prac zostały rozjechane – mówi Monika Wiszniowska i dodaje, że jedna osoba dzierżawi wzgórze, ale tuż obok trwają prace związane z budową nowego żłobka. – Druga ekipa zaczyna budować żłobek, który powstaje u zbiegu ulic Orkana i Kasztanowej i pewnie też jeździ tamtędy, bo prace są na etapie oczyszczania terenu. To chwila niedogodności, prosimy o cierpliwość mieszkańców i za pewien czas na pewno będzie lepiej. Niestety, żeby posprzątać trzeba wjechać ciężkim sprzętem. Wszystko na pewno zostanie uporządkowane, trzeba tylko chwilę cierpliwości – zapewnia Monika Wiszniowska.