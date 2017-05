Zakupy w wolniejszym tempie, czyli jak kupować mądrze i tanio.

Zakupy to nieodłączny element naszego życia – jedni je kochają inni uważają za konieczność. Niezależnie od tego jak podchodzisz do kwestii zakupów, to na pewno chciałbyś, aby kosztowały jak najmniej. Jak tego dokonać, co zrobić, aby zakupy nie rujnowały domowego budżetu? Po pierwsze zakupy powinny być przemyślane, nie można podczas dokonywania zakupów kierować się chwilowymi zachciankami. Po drugie nie warto kupować rzeczy, do których nie jesteś w stu procentach przekonany. Jeśli przy wybieraniu pojawia się jakikolwiek znak zapytania to lepiej odpuścić sobie daną rzecz i wybrać taką, która idealnie spełnia potrzeby i oczekiwania, nawet, jeśli miałaby to być rzecz trochę droższa. Każdy z nas ma pewnie w swoim domu rzeczy, które miały atrakcyjną cenę, ale czegoś im brakowało i w rezultacie znalazły one miejsce na dnie szafy. Tego typu oszczędność jest oszczędnością pozorną.

Upiększamy dom

Dla każdego dom to wyjątkowe miejsce, w którym chcą się czuć dobrze i bezpiecznie. Domowy klimat w każdym wnętrzu można osiągnąć poprzez dobranie odpowiednich dodatków do dekoracji. Nie ma nic bardziej rodzinnego jak fotografie, odpowiednie ich wyeksponowanie w ramkach pasujących do reszty wyposażenia stworzy miejsce ciepłe i zachęcające do odpoczynku. Gdzie kupić tego rodzaju dodatki do domu?

Wszystko do domu, czyli JYSK

JYSK to znana sieć sklepów założona przez Duńczyka Larsa Larsena. Pierwszy sklep tej marki powstał w 1979 roku w duńskim mieście Arhus. Sklep ten istnieje do dnia dzisiejszego. Sieć sklepów JYSK zaczęła się bardzo szybko rozwijać. W chwili obecnej istnieje około 2400 sklepów mających swoją lokalizację w 48 krajach. Polacy polubili skandynawski styl, pierwszy sklep powstał w roku 2000 w Gdańsku, a obecnie tych sklepów jest ponad 180. Ciekawostką jest fakt, że firma JYSK jest oficjalnym dostawcą dla duńskiego dworu. Jest takie powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Takich szczegółów i szczegółów jest w sklepach tej marki bardzo dużo. Niekiedy wystarczy tylko wymiana zasłon, czy poduszek, aby całkowicie odmienić całe wnętrze. W ofercie sklepu znajduje się również całe mnóstwo dekoracji takich jak: ramki na zdjęcia, świeczniki, ozdobne świeczki, figurki. W tym roku JYSK proponuje trzy kolekcje, z których pierwsza jest pełna pasteli, motywów inspirowanych przyrodą, druga mocno nawiązuje do kolorów natury takich jak beże, biele, natomiast trzecia kolekcja to cały czas modne szarości. W sklepach JYSK można zaopatrzyć się w gustowne i modne dodatki do kuchni, łazienki, salonu, sypialni. Bardzo ciekawie wyglądają dodatki z naturalnych materiałów takich jak korek, papier, drewno. Zakupy w sklepach JYSK to możliwość kupna dekoracji i dodatków do domu w niższych cenach, ponieważ w sklepach tej marki cyklicznie ogłaszane są promocje, oraz wyprzedaże – JYSK gazetka aktualna.

Nowości do wnętrza w sklepach Auchan

Pierwszy sklep Auchan powstał w naszym kraju w 1996 roku w Piasecznie pod Warszawą. Sklepy tej marki są dobrze postrzegane przez klientów, świadczą o tym zapełnione parkingi. W sklepach Auchan zakupy robią całe rodziny, oprócz artykułów spożywczych jest tam szeroki wybór innych towarów w tym również artykuły do dekoracji wnętrz. W każdym z hipermarketów sieci Auchan można znaleźć strefę z artykułami przeznaczonymi tylko dla domu.

Dlaczego lubimy robić zakupy w dużych sklepach

To, co najbardziej przyciąga do zakupów w dużych sklepach to promocje. Każdy chce kupować taniej, ale jeśli naprawdę chcesz oszczędzić wybieraj z promocji te artykuły, których w danym momencie naprawdę potrzebujesz. Wśród wymienianych przez klientów zalet zakupów w dużych sklepach znajduje się również takie jak:

bardzo duży wybór towarów

możliwość zrobienia zakupów dla całej rodziny w jednym miejscu

tanie produkty marek własnych, w sklepach marki Auchan są to produkty oznaczone charakterystycznym logo z kciukiem

Gazetki promocyjne- źródło informacji

Warto sięgać po gazetki promocyjne wydawane przez sklepy, ponieważ w każdej z nich znajdziemy ciekawe informacje o aktualnych promocjach i obniżkach. Przeglądanie gazetek to sposób na całkiem spore oszczędności. Bardzo ciekawe rozwiązanie w kwestii gazetek promocyjnych mają hipermarkety Auchan. Gazetki sieci Auchan są bardzo różnorodne, jedne z nich informują o najniższych cenach, inne mają za zadanie zaprezentować najlepsze okazje tygodnia, a jeszcze inne poświęcone są konkretnej tematyce. Sklep Auchan posiada bardzo wiele artykułów o bardzo różnej tematyce takie rozwiązanie jest sporym ułatwieniem dla stałych jak i nowych klientów tego sklepu.

Zakupy z listą zakupów

Racjonalnym podejściem do zakupów jest stworzenie listy zakupów. Podstawą takiej listy powinny być zapiski na temat tego, co jest potrzebne w domu, oraz jadłospis ustalany w gospodarstwie domowym. Ktoś mógłby zapytać – po co robić listę zakupów? Tego typu lista to przede wszystkim oszczędność czasu, ponieważ już nie trzeba się zastanawiać, co należy kupić. Z listą zakupów nie ma ryzyka, że kupi się rzeczy niepotrzebne w gospodarstwie domowym. Lista zakupów to swego rodzaju „przypominajka”, dzięki której nie zapomni się o tym, co jest w domu potrzebne.

Zarówno zakupy spożywcze jak i zakupy związane z utrzymaniem domu, jego upiększaniem mogą być przyjemnym zajęciem, pod warunkiem, że wcześniej zaplanujemy swoje zakupy.

SPONSOROWANE