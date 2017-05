Warto być | Dolnośląski Festiwal Rowerowy

W najbliższy weekend, 20-21 maja w Hali Stulecia prawdziwe święto rowerzystów i pasjonatów aktywnych form spędzania wolnego czasu na dwóch kołach.

Pierwsza edycja Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego to połączenie targów turystyczno-rowerowych z panelami dyskusyjnymi, warsztatami i wydarzeniami plenerowymi takimi jak zawody sportowe, zabawy dla najmłodszych, pokazy, treningi z kolarskimi mistrzami i piknik w urokliwych zakątkach Hali Stulecia.

Impreza skierowana jest zarówno do osób, które uprawiają kolarstwo zawodowo, jak i amatorsko oraz do tych, którzy rower traktują jako świetną formę wypoczynku, środek transportu, okazję do poznawania i odkrywania uroków tej bliższej i nieco dalszej okolicy. W trakcie Festiwalu, oprócz udziału w świetnej zabawie, uczestnicy będą mogli m.in. zaopatrzyć się w niezbędne rowerowy sprzęt, skorzystać z rad ekspertów i wybrać kierunek swoich kolarskich wypraw.