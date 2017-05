Wakacyjne obozy z patentem żeglarskim na Mazurach!

Mazurskie jeziora pełne są bujnej przyrody, wielu ciekawych portów i miejsc, w których możemy aktywnie wypocząć. Nic więc dziwnego w tym, że z roku na rok coraz więcej osób przybywa w te rejony, by odpocząć, zdobyć nowe umiejętności bądź po prostu miło spędzić wolny czas, z dala od miejskiego zgiełku. Wszystko to mogą nam umożliwić organizatorzy rekreacji, tacy jak szkoła żeglarstwa PuntoVita. Organizuje ona między innymi obozy żeglarskie dla młodzieży i dorosłych, a także wiele rejsów szkoleniowych, które pozwalają zdobyć żeglarskie uprawnienia.

W ramach swojej oferty, szkoła organizuje również obozy, w trakcie których wszyscy chętni przygotowują się do egzaminu na patent żeglarski. Podczas mazurskiej wędrówki doświadczeni żeglarze dzielą się swoją wiedzą, a także uczą wszystkich zachowań, które mają istotne znaczenie podczas różnego rodzaju rejsów po wodach jezior i mórz. W ten sposób każdy ma możliwość rozpoczęcia i kontynuowania swojej przygody z żeglarstwem, niezależnie od tego, czy wcześniej mieliśmy do czynienia z tą dyscypliną, czy może jesteśmy nowicjuszami.

Co to jest patent żeglarski?

Skoro już wiemy, że szkoła PuntoVita daje nam możliwość rozwijania pasji związanych z życiem na wodzie, warto dowiedzieć się, co to jest patent żeglarski. Mówiąc krótko, jest to dokument potwierdzający zdobycie niezbędnych umiejętności wymaganych do prowadzenia jednostek żaglowych. Do czego uprawnia patent żeglarski? Do sterowania i operowania jachtami żaglowymi po wodach śródlądowych oraz morskich. Oznacza to, że jego posiadanie jest niezbędne, jeśli chcemy żeglować chociażby po wielu jeziorach mazurskich.

Warto przy tym odpowiedzieć na pytanie, kiedy wymagany

jest patent żeglarski

Polskie prawo dopuszcza bowiem możliwość kierowania jachtem żaglowym do 7,5 metra długości bez odpowiednich uprawnień (wymagana jest wyłącznie pełnoletniość). Nie oznacza to jednak wcale, że tak łatwo będziemy w stanie wypożyczyć odpowiedni jacht. Wiele wypożyczalni nie zgadza się bowiem na udostępnienie swoich jednostek osobom, które nie potwierdzą swoich umiejętności właśnie za sprawą okazania stosowanego patentu.

Skoro już to wiemy, warto zastanowić się, jak zdobyć uprawnienia i uzyskać patent żeglarski. Jak nietrudno się domyślić, konieczne jest uczęszczanie na stosowny kurs. Pamiętać należy przy tym, że zdobyć można trzy patenty – na żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego oraz kapitana jachtowego. Pierwszy z nich uprawnia do prowadzenia jednostek na wodach śródlądowych, kolejne dwa na wodach morskich i oceanicznych. Do kursu na patent żeglarski podejść może już osoba, która ukończyła 14. rok życia i posiada pisemną zgodę od rodziców (osoby pełnoletnie nie potrzebują zgody). Szczegóły imprezy: http://puntovita.pl/szkolenia-zeglarskie/patent-zeglarski/

Oczywiście każdy kurs

kończy się egzaminem

Dowiedzieliśmy się, do czego potrzebny jest patent żeglarski, najwyższa więc pora zastanowić się nad tym, co trzeba umieć, aby uzyskać patent żeglarski. Oczywiście bardzo ważna jest bogata wiedza teoretyczna na temat tego, jak funkcjonuje jacht i w jaki sposób należy nim sterować. Nie możemy zapominać także o umiejętnościach praktycznych. Powinniśmy przede wszystkim potrafić sterować jachtem, a także wykonywać wszystkie czynności pozwalające na jego utrzymanie na wodzie.

Zanim przejdziemy do kwestii związanych z zaletami posiadania omawianego patentu (a jest ich naprawę sporo), warto uzupełnić wszystkie niezbędne informacje na temat samego szkolenia. Gdzie możemy zdać egzamin na patent żeglarski? Najlepiej zdecydować się na mazurski obóz żeglarski lub wędrowny rejs, w trakcie którego najpierw zdobędziemy niezbędne umiejętności, a następnie zdamy egzamin. Ich organizowaniem zajmuje się właśnie szkoła Żeglarstwa PuntoVita, która może zabrać nas na rozmaite akweny, które doskonale przygotowują do przyszłej roli żeglarza.

Jak wygląda egzamin na patent żeglarski?

Pod okiem egzaminatora będziemy musieli wykonać szereg czynności związanych z obsługą i prowadzeniem jachtu. Pamiętajmy, że egzamin składany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Jeżeli zastanawialiście się, ile kosztuje patent żeglarski, musicie wiedzieć, że ceny różnią się w zależności od wieku. Uczniowie oraz studenci do 26. roku życia płacą bowiem 125 zł, natomiast pozostali 250 zł za podejście do egzaminu. Pozostaje oczywiście kwestia opłat za szkolenie i wydanie patentu.

Dlaczego warto zdobyć uprawniania na patent żeglarza jachtowego?

Zdane testy na patent żeglarski uprawniają nas do prowadzenia jachtów żaglowych (z mechanicznym napędem pomocniczym bądź bez) po wodach śródlądowych, jeżeli chodzi natomiast o wody morskie, będziemy mogli poruszać się po nich za dnia, maksymalnie 2 mile morskie od brzegu i jachtem o długości kadłuba do 12 metrów. Dzięki patentowi, dostaniemy więc możliwość odkrycia mnóstwa wspaniałych zakątków szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i nie tylko. Co jednak najważniejsze, pozwoli nam on aktywnie wypocząć na łonie natury.

Uzyskany patent żeglarza jachtowego to także doskonały początek pasjonującej przygody z żeglarstwem. Następnym krokiem może być podejście do szkolenia i egzaminu na jachtowego sternika morskiego, a następnie na kapitana jachtowego. Kolejne uprawnienia umożliwią nam wpłynięcie na morskie wody, na których czekać będą na nas kolejne przeżycia i doświadczenia. Wszystko to jest warte naszego zaangażowania, zwłaszcza że oferta takich szkół jak PuntoVita jest bardzo bogata. Dzięki temu nie jesteśmy krępowani żadnymi ograniczeniami czy przeszkodami.

Artykuł powstał przy współpracy z pracownikami Szkoły Żeglarstwa PuntoVita.ul. Niegocińska 5,11-500, Wilkasy, Giżycko, Mazurytel. 501 177 487 email: michal@puntovita.pl

SPONSOROWANE