Uwaga na facebookowych oszustów

Facebook bardzo często jest polem działań internetowych oszustów. Najnowszy atak na użytkowników nakierowany jest na wyłudzanie pieniędzy. Zdarza nam się przelać pieniądze dziecku, koledze czy znajomemu w awaryjnej sytuacji. A co jeśli poprosi Cię o to przez Messengera albo przez facebookowy czat? Takie sytuacje zaczęli wykorzystywać oszuści.



W jaki sposób to się odbywa? W pierwszej kolejności przestępcy włamują się na konto użytkownika na Facebooku, później podszywają się pod niego i w jego imieniu kontaktują ze znajomymi, których ma w kontaktach na portalu. W czasie rozmowy na czacie oszuści poproszą o pomoc i przelanie określonej kwoty, tłumacząc to w odpowiedni sposób np. brak pieniędzy na koncie czy możliwości zrobienia przelewu.

Najczęściej wykorzystywane są dwa schematy działań, których pierwszym elementem jest przekazanie instrukcji do wykonania przelewu, czyli głównie wysyłanie linku do fałszywego serwisu szybkich płatności, który łudząco przypomina serwis faktycznie istniejący. Tam wyświetlony zostaje komunikat, w który nakazuje dodatkowo podać jednorazowe hasło SMS. Kiedy hasło zostaje podane, oszuści mają pełen dostęp do naszego przelewu na prawdziwej stronie banku.

Drugi scenariusz, przed którym ostrzegają specjaliści to sytuacja, w której podszywający się, prosi o realizację przelewu bezpośrednio z jego rachunku bankowego w serwisie transakcyjnym. Za każdym razem pieniądze trafiają na konta oszustów.