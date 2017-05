Uwaga | Meteorolodzy ostrzegają przed przymrozkami

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie nr 40 dla terenów województwa dolnośląskiego o możliwości wystąpienia przymrozków w nocy z 8 na 9 maja. Prognozowany jest spadek temperatury w godzinach nocnych do –1°C, przy gruncie nawet do –3°C.

Niektórzy twierdzą, że wahania pogodowe i tak duży spadek temperatury związany jest z przysłowiowymi „zimnymi ogrodnikami” i „zimną Zośką”, czyli zjawiskiem klimatycznym charakterystyczne dla naszej części Europy. W połowie maja następuje zmiana cyrkulacji powietrza i zaczyna napływać zimne powietrze z obszarów polarnych. Zgodnie z przysłowiem, to czas na ostatnie wiosenne przymrozki. Miejmy nadzieję, że po tych dniach przyjdzie do nas w końcu prawdziwa wiosna.